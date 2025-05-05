С начала года госбюджет получил более 850 млрд. гривен: основные источники и структура поступлений

За январь-апрель 2025 в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы, пишет Министерство финансов.

Основная часть доходов обеспечена за счет налоговых и таможенных поступлений. Так, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров дал бюджету 159,5 млрд грн.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор обеспечили 107,2 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 105,1 млрд грн, акцизный налог – 84,2 млрд грн. Поступления от ввозной и вывозной пошлины составили 16,5 млрд. грн., а рентная плата за пользование недрами принесла еще 11,4 млрд. грн.

В выполнении плана доходов Государственная налоговая служба превысила роспись на 13,2%, что составляет дополнительные 46,4 млрд грн. В то же время таможенная служба недовыполнила план на 2,9%, то есть на 6,2 млрд грн меньше ожидаемого.

Кроме налоговых поступлений важным источником доходов стала прибыль Национального банка Украины: в апреле НБУ перечислил в госбюджет 63,9 млрд грн. Значительную часть доходов составила и международная помощь в форме грантов – за четыре месяца 2025 года Украина получила 167 млрд гривен безвозвратной поддержки.

Всего в общий и специальный фонды госбюджета за отчетный период поступило 1 262,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей. В то же время кассовые расходы государственного бюджета составили 1 550,4 млрд грн, из которых 1 184,8 млрд грн – это расходы общего фонда.

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в пенсионное и социальное страхование за январь-апрель 2025 составили 202,9 млрд грн, из них в апреле — 54,9 млрд грн.

По данным Минфина, фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 604,0 млрд грн, что составляет 104,0% от запланированных объемов. Из этой суммы 154,0 млрд грн поступило от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 35,3 млрд грн – в иностранной валюте (642 млн долл. США и 188,8 млн евро). Военные ОВГЗ обеспечили поступление еще на 77,3 млрд. грн.

Наибольшую часть заимствований составляли средства из внешних источников – 450,0 млрд грн, или примерно 10,8 млрд долларов США. В частности, в рамках механизма ULCM Украина получила 293,0 млрд грн (примерно 7,0 млрд долларов США), из них:

221,0 млрд грн (5,0 млрд евро) – заем от ЕС в пределах Исключительной макрофинансовой помощи;

72,0 млрд грн (1,3 млрд СДР, или около 2,5 млрд канадских долларов) – заем от правительства Канады.

Кроме того, в рамках долгосрочного льготного займа Ukraine Facility от ЕС поступило 138,3 млрд грн (3,1 млрд евро), а от МВФ – 16,5 млрд грн (300,5 млн СДР). Также 2,1 млрд грн (50 млн долл. США) поступило от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках проекта "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

В то же время, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили 225,2 млрд грн (98,8% от плана), а на обслуживание госдолга направлено 92,5 млрд грн, что составляет 73,6% от запланированного показателя.

В апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. От Гостаможслужбы поступило 53,2 млрд грн, а от НБУ — 63,9 млрд грн.