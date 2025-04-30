В общий фонд госбюджета Украины в апреле поступило 273,5 миллиарда гривен

В апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей. От Гостаможслужбы поступило 53,2 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 82,2 млрд грн .

29,2 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

27,0 млрд грн – налог на добавленную стоимость;

15,7 млрд грн – акцизный налог;

5,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

3,5 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд гривен. Кроме того, в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, перечисляющего в государственный бюджет часть своей прибыли.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд. гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк и Сбербанк направят в госбюджет более 36 млрд грн прибыли .