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До загального фонду держбюджету України у квітні надійшло 273,5 мільярда гривень
У квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Від Держмитслужби надійшло 53,2 млрд грн, а від НБУ — 63,9 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, зокрема:
- 29,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 27,0 млрд грн – податок на додану вартість;
- 15,7 млрд грн – акцизний податок;
- 5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 3,5 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 53,2 млрд гривень. Крім того, у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк і Ощадбанк спрямують до держбюджету понад 36 млрд грн прибутку.