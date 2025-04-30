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До загального фонду держбюджету України у квітні надійшло 273,5 мільярда гривень

гривні
У квітні держбюджет отримав 273,5 мільярдів гривень. / Depositphotos

У квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Від Держмитслужби надійшло 53,2 млрд грн, а від НБУ — 63,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, зокрема:

  • 29,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 
  • 27,0 млрд грн – податок на додану вартість; 
  • 15,7 млрд грн – акцизний податок; 
  • 5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств; 
  • 3,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 53,2 млрд гривень. Крім того, у квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк і Ощадбанк спрямують до держбюджету понад 36 млрд грн прибутку.

Автор:
Тетяна Ковальчук