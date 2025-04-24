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ПриватБанк і Ощадбанк спрямують до держбюджету понад 36 млрд грн прибутку

гривні, долари
Держбанки поділилися прибутком. / Хвиля

За підсумками 2024 року ПриватБанк перерахує до державного бюджету 32,1 млрд грн дивідендів, що становить 80% його чистого прибутку. Ощадбанк направить 3,95 млрд грн — половину свого прибутку. Загалом державний бюджет отримає понад 36 млрд грн від двох держбанків.

Кабінет міністрів ухвалив відповідні розпорядження та оприлюднив на урядовому порталі.

Про кошти 

Згідно з урядовими розпорядженнями, Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу чистого прибутку державних банків за 2024 рік.

  • Для ПриватБанку передбачено, що 5% прибутку, а це близько 2 млрд грн, буде направлено до резервного фонду. Ще 15% або 6,02 млрд грн спрямують на покриття накопичених збитків минулих років. Основна частина прибутку — 80% (32,1 млрд грн) — надійде до державного бюджету у вигляді дивідендів.
  • Щодо Ощадбанку, то аналогічно 5% його чистого прибутку — це 394,66 млн грн — поповнять резервний фонд. Решта 45% (приблизно 3,55 млрд грн) буде використана на погашення раніше накопичених збитків. Ще 50% прибутку банк перерахує до бюджету як дивіденди — це майже 4 млрд грн.

Обидва державні банки не лише забезпечують значні надходження до держбюджету, але й спрямовують кошти на стабілізацію власного фінансового стану.

Нагадаємо, Національний банк перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за минулий рік понад 84 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько