Прибуток НБУ за 2024 рік принесе бюджету рекордні 84 млрд грн

Національний банк перерахує до державного бюджету України зі свого прибутку за минулий рік понад 84 млрд грн.

Про це інформує пресслужба НБУ.

"Цього року Національний банк перерахує до державного бюджету України понад 84 млрд грн. І хоча нашою метою не є отримання прибутку ... я переконаний, що ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності України та спроможності нашої держави протистояти ворогу. Особливо враховуючи, що це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Основні цифри

Рада Національного банку України 18 квітня 2025 року затвердила Консолідовану фінансову звітність та Консолідований звіт про управління Національного банку України за 2024 рік.

Станом на 31 грудня 2024 року баланс НБУ зріс до 2 700 млрд грн (проти 2 392,6 млрд грн у 2023-му).

Основу активів склали:

цінні папери нерезидентів — 1 235,9 млрд грн;

валютні кошти та депозити — 487,1 млрд грн;

цінні папери України — 714,8 млрд грн.

У 2024 році активи НБУ зросли завдяки збільшенню міжнародних резервів на 8% — до 43,8 млрд дол. Зокрема:

обсяг цінних паперів нерезидентів зріс на 15%,

коштів і депозитів в іноземній валюті — на 30%.

Станом на 31 грудня 2024 року зобов’язання НБУ становили 2 132 млрд грн (79% балансу). Основні зміни:

готівка в обігу зросла на 7,6% — до 822,6 млрд грн;

кошти держустанов — у 2 рази, до 278,2 млрд грн;

обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 11,7% — до 548,9 млрд грн.

У 2024 році власний капітал НБУ зріс на 35% — до 567,6 млрд грн, переважно через зростання резервів переоцінки, що пов’язане зі зміною офіційного курсу гривні.

Фінансовий результат НБУ за рік становив 231 млрд грн. Основні складові:

чистий процентний дохід — 17,6 млрд грн,

позитивна переоцінка фінансових інструментів — майже 200 млрд грн, з яких 128,6 млрд грн — нереалізований курсова різниця, що зарахована до резервів.

У 2024 році витрати НБУ на виготовлення грошей, персонал та адміністративні потреби склали 8,1 млрд грн. Прибуток до розподілу — 102,7 млрд грн. Із цієї суми 18,5 млрд грн буде спрямовано в резерви, решта — понад 84,2 млрд грн — перерахують до держбюджету.

Довідково:

Національний банк складає фінзвітність за міжнародними стандартами (МСФЗ), застосовуючи професійні судження та прогнози навіть в умовах невизначеності. ОВДП у портфелі НБУ оцінюються за амортизованою собівартістю. Резерви під можливі збитки не сформовані, оскільки банк очікує своєчасних виплат. Аудит фінзвітності провела компанія EY. Аудитори визнали, що резерви під ОВДП мали б бути створені, але через невизначеність сценаріїв не змогли оцінити вплив.

Нагадаємо, Національний банк з 31 березня відмовився від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо.