Інфляційний тиск послаблюється: НБУ прогнозує сповільнення темпів зростання

Інфляція в Україні очікувано пришвидшилася, але її зростання поступово сповільнюється. Вже влітку, за прогнозами НБУ, інфляційний тиск ослабне завдяки новому врожаю, поліпшенню енергопостачання та заходам монетарної політики. Очікується, що до кінця року інфляція сповільниться до однозначного рівня і надалі наближатиметься до цілі 5%.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Коментар НБУ щодо рівня інфляції в березні

Зокрема, в НБУ зазначають, що у березні 2025 року річна інфляція прискорилася до 14,6%, а місячне зростання цін склало 1,5%. Це зростання дещо перевищило прогноз Національного банку, опублікований у Інфляційному звіті за січень 2025 року.

Прискорення інфляції здебільшого стало наслідком залишкових ефектів поганих урожаїв попереднього року та подальшого зростання цін на підакцизну продукцію. Окрім того, ціни формувалися під впливом фундаментальних чинників, серед яких високі витрати бізнесу на енергозабезпечення, підвищення витрат на оплату праці та стійкий споживчий попит, коментують в пресслужбі.

Про інфляцію

У березні темпи зростання цін на сирі продукти прискорилися до 17% у річному вимірі. Найбільше подорожчали фрукти, овочі, борошно та крупи через торішні слабкі врожаї та зростання витрат на зберігання. Ціни на яйця, м’ясо та цукор також зросли — через епізоотичну ситуацію та активний експорт — і наблизилися до рівня країн-партнерів.

У березні базова інфляція становила 12,4%. Ціни на оброблені продукти зросли на 17,3% через подорожчання сировини, зростання витрат бізнесу та стійкий попит. Найбільше подорожчали хліб, м’ясопродукти й олія, тоді як ціни на молокопродукти зростали повільніше завдяки імпорту та надлишкам сировини.

Непродовольчі товари подорожчали на 4,7%, а одяг і взуття залишалися дешевшими, ніж торік.

Інфляція послуг пришвидшилася до 14,6%, зокрема зросли ціни на медицину, харчування, транспорт і фінансові послуги. Водночас зростання вартості послуг зв’язку сповільнилося.

У березні адміністративно-регульовані ціни зросли на 19%. Прискорення зумовили зростання виробничих витрат, впровадження Е-акцизу та підвищення акцизів на тютюн. Також подорожчали ліки й медтовари через високі витрати, попри зниження граничних націнок. Мораторій на підвищення тарифів ЖКГ продовжує стримувати зростання адміністративних цін.

У березні зростання цін на пальне сповільнилося до 9,9%. Це стало можливим завдяки здешевленню імпорту, покращенню логістики та достатнім запасам. Водночас ціни підтримував зростаючий попит і зміцнення євро.

Зауважимо, вартість великоднього кошика у 2025 році зросла на 33% порівняно з минулим роком, залежно від наповнення ціна варіюється від 426 грн до 1 185 грн.