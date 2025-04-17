Инфляционное давление ослабляется: НБУ прогнозирует замедление темпов роста

Инфляция в Украине ускорилась, но ее рост постепенно замедляется. Уже летом, по прогнозам НБУ, инфляционное давление ослабнет благодаря новому урожаю, улучшению энергоснабжения и мерам монетарной политики. Ожидается, что к концу года инфляция замедлится до однозначного уровня и в дальнейшем будет приближаться к цели 5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Комментарий НБУ по уровню инфляции в марте

В частности, в НБУ отмечают, что в марте 2025 года годовая инфляция ускорилась до 14,6%, а месячный рост цен составил 1,5%. Этот рост несколько превысил прогноз Национального банка, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2025 года.

Ускорение инфляции в большинстве своем стало следствием остаточных эффектов плохих урожаев предыдущего года и дальнейшего роста цен на подакцизную продукцию. Кроме того, цены формировались под влиянием фундаментальных факторов, среди которых высокие затраты бизнеса на энергообеспечение, повышение затрат на оплату труда и устойчивый потребительский спрос, комментируют в пресс-службе.

Об инфляции

В марте темпы роста цен на сырые продукты ускорились до 17% в годовом исчислении. Больше всего подорожали фрукты, овощи, мука и крупы из-за прошлогодних слабых урожаев и роста расходов на хранение. Цены на яйца, мясо и сахар также выросли из-за эпизоотической ситуации и активного экспорта и приблизились к уровню стран-партнеров.

В марте базовая инфляция составила 12,4%. Цены на обработанные продукты выросли на 17,3% из-за подорожания сырья, роста издержек бизнеса и устойчивого спроса. Больше всего подорожали хлеб, мясопродукты и масло, тогда как цены на молокопродукты росли медленнее благодаря импорту и излишкам сырья.

Непродовольственные товары подорожали на 4,7%, а одежда и обувь оставались дешевле, чем в прошлом.

Инфляция услуг ускорилась до 14,6%, в том числе выросли цены на медицину, питание, транспорт и финансовые услуги. В то же время рост стоимости услуг связи замедлился.

В марте административно-регулируемые цены выросли на 19%. Ускорение обусловило рост производственных затрат, внедрение Е-акциза и повышение акцизов на табак. Также подорожали лекарства и медтовары из-за высоких затрат, несмотря на снижение предельных наценок. Мораторий по повышению тарифов ЖКХ продолжает сдерживать рост административных цен.

В марте рост цен на горючее замедлился до 9,9%. Это стало возможным благодаря удешевлению импорта, улучшению логистики и достаточным запасам. В то же время цены поддерживали растущий спрос и укрепление евро.

Заметим, стоимость пасхальной корзины в 2025 году выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, в зависимости от наполнения цена варьируется от 426 до 1185 грн.