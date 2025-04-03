Что подорожало в пасхальной корзине: цены на 33% выше, чем в прошлом году

Стоимость пасхальной корзины в 2025 году выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, в зависимости от наполнения цена варьируется от 426 до 1185 грн.

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Об этом говорит продуктовый мониторинг Украинского клуба аграрного бизнеса.

Предпасхальные ценовые тенденции

За две недели до Пасхи заметное снижение цен наблюдается только на бакалейные товары, в то время как молочная продукция, курятина и большинство овощей продолжают дорожать.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие две недели стоимость ключевых пасхальных продуктов будет оставаться стабильной или колебаться в пределах незначительных изменений.

В преддверии Пасхи цены на куриные яйца выросли на 9% за месяц, достигнув 76,4 грн за десяток, что почти на 30% больше, чем в прошлом. Высокий спрос может удержать цены на этом уровне или вызвать незначительные колебания. Однако в мае, после праздников, ожидается снижение стоимости яиц примерно на 25% из-за увеличения предложения по частным хозяйствам.

В этом году стоимость приготовления 3-4 куличей по классическому рецепту выросла на 38,6% по сравнению с прошлым годом и составляет 318,4 грн. Больше всего на цену повлияли сливочное масло (121 грн. за 200 г, +71%), молоко (30 грн. за 500 г, +31%) и яйца (58 грн. за 8 шт., +61%). Мука и сахар несколько подешевели за последний месяц — на 8% и 6% соответственно, но все еще дороже прошлогоднего: мука на 14%, а сахар на 13%. Стоимость дрожжей осталась без изменений.

Цена на мясо выросла до 275 грн/кг, что выше, чем в прошлом, тогда как сало остается стабильным – 239 грн/кг (+1% за месяц и год). Твердый сыр, который часто добавляют в пасхальную корзину, подорожал на 5% в месяц и на 21% в год, достигнув 595 грн/кг.

Овощи, в частности помидоры и огурцы, подешевели за последний месяц из-за роста импорта и внутреннего производства. В то же время по сравнению с прошлым годом их стоимость выросла на 12-25%. В канун праздника возможны незначительные ценовые колебания, но существенного удорожания не прогнозируется.

В этом году основные расходы на Пасху придутся на кулич, яйца, сыр и мясные продукты. Ожидается, что спрос на эти товары вырастет в ближайшие две недели. Поскольку в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля и отмечается одновременно христианами восточного и западного обряда, это дополнительно усилит потребительский интерес. Дополнительными факторами влияния остаются инфляция и сезонное удорожание. Следовательно, в ближайшие две недели стоимость пасхальной корзины может вырасти еще на 5-7%.

Напомним, средняя цена пасхального набора в Украине составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

О Пасхе в 2025 году

В 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Воскресение Христово одновременно — 20 апреля.

Пасха является официальным праздником в Украине. Поскольку оно всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило не действует во время военного положения.

Ранее мы делились расчетами других аналитиков, согласно которым средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в этом году составляет 1124,77 грн. Это на 17% больше, чем в прошлом.