Стоимость пасхальной корзины в 2025 году выросла на 17%: сколько придется потратить

Средняя цена пасхального набора в Украине составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками компании PromoCodius.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость пасхальной корзины выросла на 17%. Это обусловлено повышенным спросом на некоторые продукты (яйца, муку, мясные изделия и т.п.) и инфляционными процессами.

Во сколько обойдется праздничный набор

Для анализа была сравнима стоимость стандартной пасхальной корзины, включающей 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг с/у колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена и набор из 3 свечей. Вот сколько будет стоить такой набор в разных украинских супермаркетах:

АТБ — 950,19 грн;

Сильпо — 1124,67 грн;

Auchan — 1114,40 грн;

Novus — 1189,73 грн;

METRO — 1083,93 грн.

Аналитики также подсчитали среднюю стоимость приготовления домашнего кулича, состоящего из 700 г муки, 6 куриных яиц, 180 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, изюма и 40 г дрожжей. Примерная цена на выпечку составляет 202 грн.

Отмечено, что количество людей, которые готовят куличи дома и покупающих их в кафе или магазинах, почти равно — 31% и 33% соответственно.

Напомним, в феврале 2025 года потребительская инфляция в Украине составила 0,8% по сравнению с январем, а с начала года цены выросли на 2,0%.

В прошлом месяце в Украине продукты питания подорожали на 13,0%. Скорее всего, росли цены на фрукты, некоторые продукты животноводства, муку и крупы.

О Пасхе в 2025 году

В 2025 году христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Воскресение Христово одновременно — 20 апреля.

Пасха является официальным праздником в Украине. Поскольку оно всегда приходится на воскресенье, следующий понедельник обычно выходной. Однако это правило не действует во время военного положения.