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Вартість великоднього кошика у 2025 році зросла на 17%: скільки доведеться витратити
Середня ціна великоднього набору в Україні становить 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з минулим роком.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному аналітиками компанії PromoCodius.
Зазначається, що у порівнянні з минулим роком, вартість великоднього кошика зросла на 17%. Це зумовлено підвищеним попитом на деякі продукти (яйця, борошно, м'ясні вироби тощо) та інфляційними процесами.
У скільки обійдеться святковий набір
Для аналізу було порівняно вартість стандартного великоднього кошика, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок. Ось скільки коштуватиме такий набір у різних українських супермаркетах:
- АТБ — 950,19 грн;
- Сільпо — 1124,67 грн;
- Auchan — 1114,40 грн;
- Novus — 1189,73 грн;
- METRO — 1083,93 грн.
Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 г борошна, 6 курячих яєць, 180 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, родзинок та 40 г дріжджів. Орієнтовна ціна на випічку складає 202 грн.
Зазначено, що кількість людей, які готують паски вдома, та тих, хто купує їх у кафе або магазинах, майже рівна — 31% і 33% відповідно.
Нагадаємо, у лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%.
Минулого місяця в Україніпродукти харчування подорожчали на 13,0%. Швидше за все зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи.
Про Великдень у 2025 році
2025 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно — 20 квітня.
Великдень є офіційним святом в Україні. Оскільки воно завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило не діє під час воєнного стану.