Як змінилися ціни на продукти у березні: що подорожчало найбільше

В Україні у березні 2025 року продовжують зростати ціни на продукти, причинами чого є зміни у попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок. Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів. Суттєво здорожчали також молочні продукти та курятина.

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Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Ціни на овочі

Згідно з дослідженням, На середину березня вартість овочів продовжує динаміку зростання.лідером подорожчання серед овочів стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць.Як пояснюють аналітики, вартість корнеплоду зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.

За прогнозами аналітиків, зниження цін на тепличні овочі не варто чекати до травня, а вітчизняна продукція почне з`являтися на прилавках магазинів тільки наприкінці квітня.

Ціна на мясо, яйця, та молочну продукцію

Суттєво також подорожчала у березні курятина. Куряча тушка додала 10%, філе – 7%, стегно – 5%. Таке здорожчання аналітики пояснюють стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись. Водночас свинина демонструє помірне зростання (1-2%), а яловичина додала 4%.

Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період.

За даними УКАБ, молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше зросли ціни на:

молоко +11%,

сир голландський +7,

вершки +5%.

Аналітики очікують, що збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).

Ціни на бакалію

"Станом на березень 2025 року ціни на бакалійні товари в Україні є відносно стабільними. Зміни у ціні відбулись щодо олії та борошна. Водночас вартість гречки та цукру може змінитися в наступному місяці через зменшення внутрішніх запасів. Але коливання цін не буде значним", - зауважують в УКАБ.

Аналітики додають, що соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільну високу вартість насіння соняшника у гуртових закупівлях.

"Вартість соняшника зростала у зв’язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмежену пропозицію через менший врожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць", - пояснюють в УКАБ.

Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць – в середньому до 25,8 грн/кг.

"Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят", - підкреслюють в УКАБ.

Нагадаємо, у лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%.

Минулого місяця в Україні продукти харчування подорожчали на 13,0%. Швидше за все зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи.