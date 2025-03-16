В Україні дорожчають тепличні помідори: які ціни

Цього тижня на українському ринку тепличних помідорів зафіксовано зростання цін, що пов’язано зі скороченням імпорту з Туреччини. Ціна на помідори зросла в середньому на 13% у порівнянні з минулим тижнем.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Протягом останніх кількох тижнів на ринку томатів спостерігався стабільно низький попит, що змусило імпортерів зменшити обсяги поставок.

Внаслідок цього пропозиція турецьких томатів в Україні скоротилася, а на тлі поступового відновлення попиту це призвело до зростання цін.

Які ціни на помідори

Наразі вартість тепличних помідорів в Україні сформувалася в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що вже на 22% вище, ніж у цей же період минулого року.

Експерти зазначають, що подорожчання може продовжитися, якщо поставки томатів з Туреччини найближчим часом не відновляться.

При цьому українські тепличні комбінати планують розпочати реалізацію власної продукції не раніше середини квітня, що також впливатиме на ринок.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Нагадаємо, що на початку березня ціни на помідори в Україні становили 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів партій.