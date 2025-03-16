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В Україні дорожчають тепличні помідори: які ціни
Цього тижня на українському ринку тепличних помідорів зафіксовано зростання цін, що пов’язано зі скороченням імпорту з Туреччини. Ціна на помідори зросла в середньому на 13% у порівнянні з минулим тижнем.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Протягом останніх кількох тижнів на ринку томатів спостерігався стабільно низький попит, що змусило імпортерів зменшити обсяги поставок.
Внаслідок цього пропозиція турецьких томатів в Україні скоротилася, а на тлі поступового відновлення попиту це призвело до зростання цін.
Які ціни на помідори
Наразі вартість тепличних помідорів в Україні сформувалася в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що вже на 22% вище, ніж у цей же період минулого року.
Експерти зазначають, що подорожчання може продовжитися, якщо поставки томатів з Туреччини найближчим часом не відновляться.
При цьому українські тепличні комбінати планують розпочати реалізацію власної продукції не раніше середини квітня, що також впливатиме на ринок.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Нагадаємо, що на початку березня ціни на помідори в Україні становили 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів партій.