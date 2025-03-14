Огірки в Україні дорожчають: які причини та ціни

Цього тижня в Україні в сегменті тепличних огірків спостерігається тенденція до зростання цін.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Ціни на огірки

На сьогодні українські тепличні комбінати готові постачати овочі за ціною в межах 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), що в середньому на 10% дорожче порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Зазначається, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогодні залишається на 10% нижчою, ніж у аналогічний період минулого року.

Причини здорожчання

Зростання цін на овочі в Україні зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на фоні обмеженої пропозиції.

За минулий тиждень обсяги збору огірків на місцевих тепличних комбінатах помітно зменшились, водночас торговельна активність у цьому сегменті дещо зросла.

При цьому постачання цієї продукції з Туреччини зменшилось до мінімуму, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни.

Хто є лідерами на ринку огірків

Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Які ціни на овочі в Україні

На початку 2025 року ціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Додамо, що в березні в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку.

Зауважимо, дефіциту картоплі на ринку немає, бо її стали більше імпортувати з країн, де вона дешевша, ніж в Україні, а саме з Литви та Польщі.