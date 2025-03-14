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Огірки в Україні дорожчають: які причини та ціни
Цього тижня в Україні в сегменті тепличних огірків спостерігається тенденція до зростання цін.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Ціни на огірки
На сьогодні українські тепличні комбінати готові постачати овочі за ціною в межах 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), що в середньому на 10% дорожче порівняно з кінцем минулого робочого тижня.
Зазначається, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогодні залишається на 10% нижчою, ніж у аналогічний період минулого року.
Причини здорожчання
Зростання цін на овочі в Україні зумовлене підвищеним попитом на цю продукцію на фоні обмеженої пропозиції.
За минулий тиждень обсяги збору огірків на місцевих тепличних комбінатах помітно зменшились, водночас торговельна активність у цьому сегменті дещо зросла.
При цьому постачання цієї продукції з Туреччини зменшилось до мінімуму, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни.
Хто є лідерами на ринку огірків
Серед найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).
- Комбінат "Тепличний" був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Згідно з інформацією на офіційному сайті підприємства, наразі комбінат має в своєму розпорядженні 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основним напрямком діяльності є вирощування огірків та томатів, які постачаються як на внутрішній ринок, так і експортуються до країн-партнерів.
- Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, стрімке розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році. Наразі площа комбінату перевищує 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства в Христинівці та Тальному на Черкащині.
Які ціни на овочі в Україні
На початку 2025 року ціни на більшість видів овочів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.
Додамо, що в березні в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, що призвело до зростання їхньої вартості на внутрішньому ринку.
Зауважимо, дефіциту картоплі на ринку немає, бо її стали більше імпортувати з країн, де вона дешевша, ніж в Україні, а саме з Литви та Польщі.