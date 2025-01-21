В Україну завозять більше картоплі з Польщі та Литви: що з цінами

На ринку трохи знизились ціни на картоплю, бо її стали більше імпортувати з країн, де вона дешевша, ніж в Україні.

Про це повідомила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович, пише EastFruit.

За її словами, на ринку спостерігається незначне здешевлення картоплі завдяки імпорту з Литви та Польщі. Також на вартість вплинуло сезонне падіння попиту після періоду свят.

Дефіциту картоплі на ринку немає

Як зауважила Попович, фермери, що реалізують картоплю на оптовому ринку зазначають, що одним із ключових факторів підвищення цін стала нижча урожайність картоплі у цьому поточному сезоні.

"Це було спричинено несприятливими погодними умовами: від раптових заморозків до посухи, аномальної спеки та нестачі опадів. Додатковими факторами стали утримання великих обсягів картоплі у сховищах з метою очікування цінового зростання", – пояснює експертка.

Вона додає, що при цьому дефіциту картоплі на ринку немає. Навпаки обсяги продажу у 2024 році на 9% перевищили показники 2023.

Чого очікувати від цін у найближчі місяці

"У лютому-березні очікується можливе зростання цін на картоплю, обумовлене зниженням пропозиції картоплі на внутрішньому ринку через скорочення запасів у сховищах, відсутністю додаткових імпортних поставок, якщо умови зовнішніх ринків зміняться, потенційними логістичними або економічними ускладненнями, які можуть вплинути на стабільність поставок", – прогнозує Попович.

Наразі середня ціна на картопля у грудні 2024 року становила 22,17 грн/кг, що майже на 88% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найдешевшим упродовж 2020-2024 років картопля була у 2022 році – завдяки щедрому врожаю. Тоді пропозиція на ринку значно перевищувала попит.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії), агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка та "ВПК-Агро".

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.