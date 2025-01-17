В Україні злетіли ціни на помідори: скільки просять за кілограм

Цього тижня на українському ринку спостерігається помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів, що дозволило продавцям підвищити оптові ціни.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що основним постачальником продукції на український ринок у цю пору року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні несприятливі погодні умови, через що істотно скоротилися поставки овочів.

Скільки коштує кілограм помідорів

За даними аналітиків, сьогодні томати в Україні оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому експерти вважають, що сильніше підвищити ціни продавці не ризикнуть через слабкий попит.

Наразі тепличні помідори в Україні вже продаються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

"Водночас учасники ринку вважають, що подорожчання - тимчасове явище, і не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати", - прогнозують аналітики.

Які ціни у супермаркетах

За даними Мінфіну, червоні помідори в даний час можна придбати за середньою ціною 112,03 гривень за кілограм. Найвища ціна на цей вид томатів зафіксована в мережі Auchan - 140 гривень за кілограм, тоді як найдоступніша пропозиція знаходиться в Novus, де кілограм коштує 78,90 гривень.

Що стосується сливових помідорів, їхня середня вартість складає 126,90 гривень за кілограм. У мережі Megamarket цей вид томатів пропонують за 153 гривні, а в Auchan - за 99,90 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що у грудні 2024 року середньомісячні ціни були дещо іншими: червоні помідори коштували 122,39 гривень за кілограм, сливові - 153,19 гривень, а рожеві помідори можна було придбати за 144,39 гривень за кілограм.

Найбільші виробники тепличних томатів

Додамо, що великими виробниками томатів в Україні є: