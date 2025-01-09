Як змінилися ціни на овочі та фрукти в Україні: що подорожчало найбільше

На початку 2025 року ціни на більшість видів овочів і фруктів на ринку України зросли. Однак, були й такі позиції, за якими ціни знизилися.

Про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, середній показник зростання цін на овочі та фрукти не відрізнявся від річної інфляції, що свідчить про стабілізацію плодоовочевого ринку.

Лідери здорожчання

Серед чемпіонів за темпами зростання цін у 2024 році були капуста, морква та яблука.

Так, капуста за рік подорожчала втричі і більше у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва та невисокою якістю продукції. Гуртові ціни на моркву зросли майже в 2,6 рази і досягли 26 грн/кг станом на початок січня 2025 року.

Натомість яблуко подорожчало в середньому на 79% і наразі продається оптом по 25-28 грн/кг. Яблука преміальної якості продаються значно дорожче.

За даними порталу "Мінфін", середньомісячна ціна на яблука становила 34,25 грн/кг. Станом на 7 січня середня ціна на українські яблука була 34,63 грн/кг.

У мережах супермаркетів такі яблука продають по:

35,26 грн/кг – "Метро"

33,99 грн/кг – Novus.

Як пояснює Андрій Ярмак, економіст ФАО, ціни на яблуко різко зросли у всіх країнах Європи, що зумовлено значними втратами врожаю внаслідок несприятливих кліматичних умов.

"Ще одна причина зростання цін – високі ціни на яблучний концентрат, що підтримують високі ціни та яблуко низької якості. Відповідно, свіжий ринок яблука втратив найдоступніший за ціною сегмент, що дозволило збільшити ціни на яблуко середньої та високої якості", - підкреслює експерт.

Аналогічною яблуку була і ситуація по груші, яка за рік подорожчала в середньому на 70%.

Крім того, значно здорожчали мандарини – це ще одна позиція, за якою відзначалося високе зростання цін.

За рештою ключових позицій відзначалося наступне зростання цін: перець солодкий та виноград – 20%, картопля – 30%. При цьому ціни на цибулю та тепличні помідори за рік не змінилися, а тепличні огірки подешевшали за рік у середньому на 5%. Найбільш суттєво – на 8% знизилися оптові ціни на банани.

Прогноз цін на овочі – чому українцям варто готуватися до здорожчання

Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук прогнозує зростання цін на овочі на 15% до початку весни через неврожай. Подорожчання торкнеться як звичайних, так і тепличних овочів через високу собівартість вирощування.

"Якщо ми говоримо про овочі в цілому, то негативний фактор, який призвів до такого різкого здорожчання, – це неврожайність. І фактично до нового врожаю під відкритим ґрунтом сподіватися на здешевлення цін на овочеву групу сподіватися не доводиться – наголосив експерт.

Також він зазначив, що це стосується ранніх тепличних овочів.

"Тому що вирощування у собівартості їх теж є досить дорогим. Тому протягом ще періоду (зимового) – початок весни десь на 15% ціна на овочі ще зросте" – повідомив Марчук.

Зауважимо, із середини грудня ціни на часник на полицях українських магазинів упевнено досягли позначки у 200 грн за кг. У гривнях це абсолютний рекорд.