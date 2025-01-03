В Україні зафіксовано рекордне зростання цін на часник

В Україні зафіксовано максимальне подорожчання часнику. З середини грудня ціни на часник в магазинах стабільно перевищують 200 грн за кг, що є історичним рекордом у гривнях.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що в Україні важко знайти навіть кілька товарних партій часнику, а імпорт якісного продукту надто дорогий.

"Дуже важко знайти навіть дві тонни товарного часнику для власного виробництва. Постійного вирощування в Україні немає. Залишилися дрібні партії з городів, різної якості, сортів. Навіть для торгових мереж вони не підходять. Що вже казати про промислову переробку, " - розповів Сергій Шиш, директор групи компаній "Єврошок" (переробка часнику, торгова марка "Все по часнику").

Причини подорожчання

Ціни на часник зросли внаслідок поєднання кількох обставин.

По-перше, в Європі попит на цей продукт значно збільшився, що призвело до підвищення вартості до 6 євро за кілограм, а в деяких випадках навіть до захмарних 20 євро.

По-друге, на ринку спостерігається дефіцит часнику — його пропозиція не може задовольнити зростаючий попит.

Зазначається, що цього року іспанські виробники часнику повністю вичерпали свої запаси, що є винятковим випадком, оскільки подібне не спостерігалося протягом останніх трьох років.

Крім того, європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику до ЄС. Тому тепер його імпортують зі сплатою штрафів – 1200 євро за тонну. Тому ціна зростає, але часник все одно купують.

Саме тому в Україні виникли проблеми з імпортом часнику — його вартість занадто висока. До того ж, власних запасів цього овочу в необхідних обсягах недостатньо.

Згідно з даними Держстату, площа під часником в Україні за останні чотири роки, з 2020 року, скоротилася майже на 15%, становивши лише 21 тисячу гектарів. Більшість виробництва зосереджена в дрібних та сімейних господарствах.

Ціни на овочі в Україні

Ціни на картоплю в Україні знижуються. Товарна картопля продається за ціною від 18 до 28 грн/кг. Фермери, які розраховували на традиційне зростання цін напередодні свят, зіткнулися з протилежною ситуацією.

На українському ринку наразі спостерігається обмежена кількість білокачанної капусти високої якості. Водночас ціни на капусту продовжують різко зростати. Наразі ця продукція продається за ціною 25–35 грн за кілограм.

Відпускні ціни на моркву також продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Натомість знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.