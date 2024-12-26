В Україні ціни на моркву поповзли вгору: скільки коштує овоч

Відпускні ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на моркву

Зазначається, що українські виробники моркви впевнено підвищують відпускні ціни на свою продукцію.

Так, тільки з початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Зростання цін у даному сегменті виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов'язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних складів впали до мінімуму. У той самий час попит на моркву залишається досить активним. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продаж моркви високої якості в надії на подальше зростання цін", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що на сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву, у зв'язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери пробуватимуть вкотре підвищити ціни в даному сегменті", - зазначають аналітики.

Ціни на овочі

На українському ринку наразі спостерігається обмежена кількість білокачанної капусти високої якості. Водночас ціни продовжують різко зростати. На сьогодні ця продукція продається по 25–35 грн/кг.

Водночас картопля в Україні вже коштує на 85% дорожче, ніж у цей же період минулого року. Основною причиною такого подорожчання стало значне скорочення врожаю через літню посуху, яка охопила більшість регіонів вирощування.

Натомість знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.

Найвідоміші виробники овочів

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.