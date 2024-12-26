В Украине цены на морковь поползли вверх: сколько стоит овощ

Отпускные цены на морковь в Украине продолжают расти. Удорожание обусловлено завышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на морковь

Отмечается, что украинские производители моркови уверенно увеличивают отпускные цены на свою продукцию.

Так, только с начала текущей недели морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Рост цен в данном сегменте производители аргументируют сразу несколькими причинами. В первую очередь повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на морковь остается достаточно активным. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажу моркови высокого качества в надежды на дальнейший рост цен", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что на сегодняшний день морковь в Украине уже поступает в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"При этом операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на морковь, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры будут в очередной раз пробовать повысить цены в данном сегменте", — сообщают аналитики.

Цены на овощи

На украинском рынке наблюдается ограниченное количество белокочанной капусты высокого качества. В то же время, цены продолжают резко расти. На сегодняшний день эта продукция продается по 25–35 грн/кг.

В то же время картофель в Украине уже стоит на 85% дороже, чем в этот же период прошлого года. Основной причиной такого удорожания стало значительное сокращение урожая из-за летней засухи, охватившей большинство регионов выращивания.

Также в Украине дешевеет лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.

Самые известные производители овощей

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. Компания является лидером в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания " – сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Основные направления работы компании включают в себя выращивание и реализацию зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, а также животноводство, рыбоводство и другие сферы. Сельскохозяйственная продукция ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.