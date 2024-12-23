Помидоры в Украине стремительно дорожают: сколько стоит килограмм

Цены на помидоры в Украине активно растут из-за повышенного спроса перед новогодними праздниками. В настоящее время основная часть продукции в магазинах импортная, в том числе томаты везут из Турции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на помидоры

Отмечается , только с начала недели томаты на внутреннем рынке подорожали в среднем на 20%.

"По словам участников рынка, на этой неделе предложение помидоров на рынке было недостаточным. Выборки в местных комбинатах практически не осуществлялись из-за завершения сезона реализации. В то же время за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос. В результате продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортную продукцию", — подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что сейчас тепличные томаты в Украине уже стоят в среднем на 12% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом игроки рынка уверены и в дальнейшем подорожании этой продукции, поскольку, несмотря на стремительный рост цен, спрос в этом сегменте остается стабильно высоким", — отмечают аналитики.

Отметим, что отпускные цены в Украине на огурцы начали снижаться. Продавцы вынужденно идут на такой шаг, потому что спрос на этот овощ очень низок, что нетипично для середины декабря.

Крупнейшие производители тепличных томатов

Добавим, что крупными производителями томатов в Украине являются: