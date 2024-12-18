Влетит в "копеечку": сколько будут стоить продукты к новогоднему столу

Стоимость бюджетного новогоднего стола с традиционными праздничными блюдами для украинской семьи из четырех человек вырастет почти на четверть и обойдется в 3594 гривен. Украинцам, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 739 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики, ученые которой посчитали стоимость новогоднего стола 2025 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2024 года.

По их расчетам новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п. обойдутся на семью из четырех человек около 3594,05 грн, т.е. 24,8% дороже, чем в прошлом.

Стоимость традиционного новогоднего меню

Так, салат "Оливье " (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 384,41 грн. Это на 17,7% больше, чем при праздновании Нового 2024 года. Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса – 160 грн за 0,5 кг (рост цен на 11,1% в зависимости от производителя). Ощутимо подорожали овощи. Цена на картофель в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 70%: за 580 г мы заплатим 20,01 грн. В свою очередь две морковки (280 г) обойдутся в 8,41 грн (+ 98,7 %), 2 луковицы (230 г) – в 4,16 грн (+5,7 %). На остальные составляющие праздничного салата цены также повысились: 6 шт. яиц куриных (360 г) стоят 46,82 грн (+35,4%), зеленый горошек – 56,05 грн за 0,5 кг (+24,6%). Цена на консервированные огурцы осталась на уровне прошлого года – 38,21 грн. за 200 г. Заправить салат майонезом (350 г) обойдется в 50,75 грн. (+12 %).

По подсчетам ученых, приготовление салата "Селедка под шубой" (1,570 кг продуктов) обойдется в 168,19 грн, что на 21,9% дороже, чем в прошлом году (138,01 грн). Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди – 119 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 25,88 грн. Более чем вдвое против прошлого года выросли цены на овощи – картофель и морковь. За 2 картофелины (280 г) придется заплатить 9,66 грн, 1 морковку (190 г) – 5,71 грн, 1 свеклу (250 г) – 4,86 грн, 1 луковицу (170 г) – 3,08 грн.

Отмечается, что расходы на мясные продукты выросли за год на 13,4%. За 350 г сырокопченой колбасы "Брауншвейгская" придется вытащить из кармана 334 грн (на 19% больше против цен 2023 года), полкило бекона запеченного – 227 грн (+11%), килограмм битка из свинины (свежего) – 29 %). Как подчеркивают в ИАЭ, мясо птицы по состоянию на конец 2024 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 174 грн (рост цены на 9%). В общей сложности стоимость 2,850 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1029 грн.

Кроме того, традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 119 грн.

Как отмечают ученые, молочные продукты в этом году существенно прибавили в цене. Твердый сыр (300 г) будет стоить 148,5 грн (+28 %), а пачка масла сливочного (200 г) – 104 грн (+44 %).

Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем составит 496 грн – на 32 % больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 65 грн (+70 %), грибы шампиньона (1 кг) – 157 грн (+15 %), перец сладкий (0,5 кг) – 99 грн (+38 %), огурцы свежие (0,5 кг) – 55 грн (+22%), помидоры свежие (1 кг) – 120 грн (+42%).

Алкоголь, соки, фрукты, конфеты: сколько заплатим

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 254 грн (рост стоимости на 49%). За 2 кг мандаринов заплатим 177 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 62 грн, 1 лимон (200 г) – 15 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 28 грн (+19 %). Шоколадные конфеты обойдутся в среднем 280 грн. за 1 кг (+40%).

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75л) обойдется в 209 грн. Чуть больше – 263 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренде "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 17 % и 25 %.

Безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 110,95 грн (рост в цене на 7,3%). За сок "Наш Сок" мультивитамин с мякотью 950 мл придется заплатить 39,50 грн (+9%), за напиток "Кока-кола" (1,75 л) — 48,22 грн (+6%), за минеральная вода "Моршинская" (1,5 л) – 23,23 грн (+7 %).

Украинцам, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн. составит 4333,05 грн (+27,3%).

"Рост по сравнению с прошлым годом стоимости новогоднего стола-2025 почти на четверть (+24,8%) свидетельствует об увеличении расходов рядовых украинцев на продукты питания, что особенно ощутимо на фоне экономических трудностей и снижения доходов населения. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов питания", — констатируют ученые.

Отметим, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднестатистической семьи из четырех человек в прошлом году составила около 2879,15 грн.

Напомним, рождественский ужин в Украине в 2024 году будет стоить 1365 грн, что на 41% дороже прошлогодних 970 грн.