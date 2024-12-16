В Украине внезапно начали падать цены на огурцы: сколько стоит килограмм

Отпускные цены в Украине на огурцы снова начали снижаться. Продавцы вынужденно идут на такой шаг, потому что спрос на этот овощ очень низок, что нетипично для середины декабря.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на огурцы

Отмечается, что сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по 80-110 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

"Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице. В результате на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой ухудшается", – подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что даже после удешевления, тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 21% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Стоит отметить, что большинство операторов рынка эту ситуацию считают временной, и не исключают, что уже на следующей неделе рост цен в данном сегменте может снова восстановиться", — прогнозируют аналитики.

Отметим, что к снижению цен огурцы дорожали в течение 5 недель подряд, установив новые ценовые рекорды в текущем сезоне.

Также украинский рынок помидоров переживает новую волну снижения цен на импортную продукцию.

Кто в списке крупнейших игроков на рынке огурцов

Одними из крупнейших производителей тепличных овощей, в частности, огурцов, являются комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Первый был основан в 1982 году в селе Калиновка Киевской области. Как отмечается на сайте предприятия, на сегодняшний день комбинат насчитывает 48 гектаров теплиц с современным оборудованием, в том числе системой микроклимата. Он специализируется на выращивании огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

УТК была основана в 1974 году. На сайте комбината отмечено, что стремительное расширение производственных площадей началось в 2002 году. На сегодня она составляет более 35 гектаров. Теплицы расположены преимущественно в Умани, а также в филиалах предприятия — Христиновке и Тальном Черкасской области.