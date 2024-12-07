Цены на импортные помидоры в Украине снизились: в чем причина

Украинский рынок помидоров переживает новую волну понижения цен на импортную продукцию. Прошлонедельное повышение цен на турецкие томаты явилось причиной существенного уменьшения спроса.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

На этой неделе большинство украинских тепличных хозяйств завершили сезон, и на рынке остались только отдельные партии местной продукции.

Предложение импортных помидоров, напротив, продолжает расти, что повлекло за собой снижение цен.

По состоянию на сегодняшний день, тепличные томаты продаются по 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), что на 11% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Причинами удешевления является снижение спроса на продукцию и ухудшение качества поступающих в продажу овощей.

Аналитики отмечают, что, несмотря на нынешнее падение цены, импортные помидоры все еще стоят на 54% дороже, чем в этот период прошлого года. Однако оптовые компании прогнозируют возможное дальнейшее снижение цен во избежание накопления товара на складах.

Трейдеры вынуждены искать способы активизировать сбыт продукции, ведь перепроизводство и падение спроса могут привести к новым вызовам для рынка.

Добавим, что крупными производителями томатов в Украине:

ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;

ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;

ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.

Напомним, в начале декабря цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции. Большинство тепличных комбинатов завершили текущее обращение выращивания томатов, что привело к уменьшению объемов на рынке.

Так уж случилось с огурцами. Цены на них в Украине впервые за полтора месяца ощутимо снизились. Сезон местных овощей закончился, но на рынок массово хлынула турецкая продукция.