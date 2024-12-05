В Украине дорожает белокочанная капуста высокого качества

На украинском рынке отмечается рост цен на белокочанную капусту. Основной причиной такого тренда явилось повышение спроса на продукцию высокого качества.

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Об этом пишут аналитики EastFruit.

В то же время общее предложение капусты на рынке остается ограниченным, поскольку многие производители воздерживаются от продаж в надежде на дальнейший рост цен.

По состоянию на сегодняшний день цена качественной белокочанной капусты варьируется в пределах 20–27 грн/кг ($0,48–0,65/кг), что на 11% выше, чем на прошлой неделе. Текущий уровень цен уже в 2,7 раза превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

Эксперты отмечают, что подорожание связано с сокращением производства капусты в Украине, а также сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения. Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен на этот овощ в ближайшие недели.

Самые известные производители капусты

" ВПК-Агро " – фаворит украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводят испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты всех представленных в Украине зарубежных семенных компаний. Компания является лидером по производству многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука, сахарной кукурузы.

ООО "Южная аграрно-экспортная компания"- сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Направления работы: выращивание и реализация зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, животноводство, рыбоводство и другое. Сельскохозяйственная продукция компании ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.

Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме этого овоща, оно занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведение другого крупного рогатого скота и буйволов, свиней.

В начале декабря цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции. Большинство тепличных комбинатов завершили текущее обращение выращивания томатов, что привело к уменьшению объемов на рынке.