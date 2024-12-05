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В Украине дорожает белокочанная капуста высокого качества
На украинском рынке отмечается рост цен на белокочанную капусту. Основной причиной такого тренда явилось повышение спроса на продукцию высокого качества.
Об этом пишут аналитики EastFruit.
В то же время общее предложение капусты на рынке остается ограниченным, поскольку многие производители воздерживаются от продаж в надежде на дальнейший рост цен.
По состоянию на сегодняшний день цена качественной белокочанной капусты варьируется в пределах 20–27 грн/кг ($0,48–0,65/кг), что на 11% выше, чем на прошлой неделе. Текущий уровень цен уже в 2,7 раза превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.
Эксперты отмечают, что подорожание связано с сокращением производства капусты в Украине, а также сокращением доли продукции, пригодной для длительного хранения. Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен на этот овощ в ближайшие недели.
Самые известные производители капусты
" ВПК-Агро " – фаворит украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. На базе хозяйства проводят испытания новых сортов и гибридов разных видов капусты всех представленных в Украине зарубежных семенных компаний. Компания является лидером по производству многих видов капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука, сахарной кукурузы.
ООО "Южная аграрно-экспортная компания"- сосредоточена в Николаевской и Одесской областях. Направления работы: выращивание и реализация зерновых, бобовых, масличных, нишевых, плодоовощных и бахчевых культур, животноводство, рыбоводство и другое. Сельскохозяйственная продукция компании ООО "ПАЭК" представлена как на отечественном, так и на международном рынках.
Фермерское хозяйство "Овощи Подолья" также является крупным производителем капусты. Кроме этого овоща, оно занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, а также разведение другого крупного рогатого скота и буйволов, свиней.
В начале декабря цены на тепличные помидоры в Украине значительно выросли из-за сезонного сокращения предложения местной продукции. Большинство тепличных комбинатов завершили текущее обращение выращивания томатов, что привело к уменьшению объемов на рынке.