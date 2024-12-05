В Україні дорожчає білокачанна капуста високої якості

На українському ринку відзначається зростання цін на білокачанну капусту. Основною причиною такого тренду стало підвищення попиту на продукцію високої якості.

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Про це пишуть аналітики EastFruit.

Водночас загальна пропозиція капусти на ринку залишається обмеженою, оскільки багато виробників утримуються від продажів у надії на подальше зростання цін.

Станом на сьогодні, ціна якісної білокачанної капусти варіюється в межах 20–27 грн/кг ($0,48–0,65/кг), що на 11% вище, ніж минулого тижня. Поточний рівень цін уже в 2,7 рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Експерти зазначають, що подорожчання пов'язане зі скороченням виробництва капусти в Україні, а також зменшенням частки продукції, придатної для тривалого зберігання. Більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання цін на цей овоч у найближчі тижні.

Найвідоміші виробники капусти

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводять випробування нових сортів і гібридів різних видів капусти усіх зарубіжних насіннєвих компаній, що представлені в Україні. Компанія є лідером з виробництва богатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі, цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Напрямки роботи: вирощування і реалізація зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, тваринництво, рибництво та інше. Сільськогосподарська продукція компанії ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" також є великим виробником капусти. Крім цього овоча, воно займається вирощуванням зернових і бобових культур, баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів,а також розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, свиней.

Додамо, що на початку грудня ціни на тепличні помідори в Україні значно зросли через сезонне скорочення пропозиції місцевої продукції. Більшість тепличних комбінатів завершили поточний обіг вирощування томатів, що призвело до зменшення обсягів на ринку.