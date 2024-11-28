В Україні різко подорожчала цибуля: фермери говорять про дефіцит якісного продукту

Цього тижня українські виробники суттєво підвищили ціни на цибулю. Зростання обумовлено підвищеним попитом та обмеженою пропозицією якісного продукту.

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Фермери зазначають, що частина господарств утримується від продажу цибулі зі сховищ, що посилює дефіцит на ринку. Підвищення цін зафіксовано лише у сегменті продукції високої якості, тоді як пропозиція овочів середньої та низької якості помітно знизилася.

Скільки коштує цибуля

Наразі вартість якісної цибулі коливається у межах 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), що на 35% вище, ніж наприкінці минулого тижня. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни зросли на 16%.

Однак аналітики попереджають, що така ситуація на ринку є частково штучною. Господарства, що відмовляються від продажів за поточними цінами, створюють ще більший дефіцит.

За прогнозами експертів, до кінця тижня ціни на цибулю в Україні можуть стати найвищими серед країн регіону. Якщо тенденція продовжиться, імпорт цибулі цього сезону може розпочатися раніше, ніж зазвичай.

Додамо, в жовтні цибуля подорожчала на 16%. Українські фермери підвищували відпускні ціни, бо пропозиція скоротилася, а от попит залишається на високому рівні.

Виробники цибулі

Додамо, що одними з виробників цибулі є ТОВ "Кищенці" та ПАЕК.

ТОВ "Кищенці" розташоване в селі Добра Маньківського району Черкаської області. Компанія спеціалізується на виробництві моркви та цибулі (400 га) та має потужності для їх зберігання. Водночас підприємство утримує 4 700 голів ВРХ, включаючи дійне стадо голштинської породи, і займається свинарством. Незважаючи на війну, "Кищенці" продовжують інвестувати в розвиток інфраструктури та виробничі потужності​

Група компаній ПАЕК (Південна агроекспортна компанія) базується в Миколаївській області. Це один із провідних агрохолдингів України, який обробляє близько 130 000 га землі. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, а також виробництві цибулі.