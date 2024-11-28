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В Украине резко подорожал лук: фермеры говорят о дефиците качественного продукта
На этой неделе украинские производители значительно повысили цены на лук. Рост обусловлен повышенным спросом и ограниченным предложением качественного продукта.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Фермеры отмечают, что часть хозяйств воздерживается от продажи лука из хранилищ, что усугубляет дефицит на рынке. Повышение цен зафиксировано только в сегменте продукции высокого качества, в то время как предложение овощей среднего и низкого качества заметно снизилось.
Сколько стоит лук
Стоимость качественного лука колеблется в пределах 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), что на 35% выше, чем в конце прошлой недели. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены выросли на 16%.
Однако аналитики предупреждают, что такая ситуация на рынке частично искусственная. Хозяйства, отказывающиеся от продаж по текущим ценам, создают еще больший дефицит.
По прогнозам экспертов, к концу недели цены на лук в Украине могут стать самыми высокими среди стран региона. Если тенденция продолжится, импорт лука в этом сезоне может начаться раньше обычного.
Добавим, в октябре лук подорожал на 16%. Украинские фермеры повышали отпускные цены, потому что предложение сократилось, а вот спрос остается на высоком уровне.
Производители лука
Добавим, что одним из производителей лука является ООО "Кищенцы" и ПАЭК.
ООО "Кищенцы" расположено в селе Добрая Маньковского района Черкасской области. Компания специализируется на производстве моркови и лука (400 га) и имеет мощности для их хранения. В то же время предприятие содержит 4 700 голов КРС, включая дойное стадо голштинской породы, и занимается свиноводством. Несмотря на войну, "Кищенцы" продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и производственные мощности
Группа компаний ПАЭК (Южная агроэкспортная компания) базируется в Николаевской области. Это один из ведущих агрохолдингов Украины, возделывающий около 130 000 га земли. Компания специализируется на выращивании зерновых и технических культур, а также на производстве лука.