Ціни на імпортні помідори в Україні знизилися: в чому причина

Український ринок помідорів переживає нову хвилю зниження цін на імпортну продукцію. Минулотижневе підвищення цін на турецькі томати стало причиною суттєвого зменшення попиту.

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Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Цього тижня більшість українських тепличних господарств завершили сезон, і на ринку залишилися лише окремі партії місцевої продукції.

Пропозиція імпортних помідорів, навпаки, продовжує зростати, що спричинило зниження цін.

Станом на сьогодні, тепличні томати продаються по 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), що на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Причинами здешевшання є зниження попиту на продукцію та погіршення якості овочів, які надходять у продаж.

Аналітики зазначають, що попри нинішнє падіння ціни, імпортні помідори все ще коштують на 54% дорожче, ніж у цей період минулого року. Проте оптові компанії прогнозують можливе подальше зниження цін, щоб уникнути накопичення товару на складах.

Трейдери змушені шукати способи активізувати збут продукції, адже перевиробництво та падіння попиту можуть призвести до нових викликів для ринку.

Додамо, що великими виробниками томатів в Україні є:

ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Нагадаємо, на початку грудня, ціни на тепличні помідори в Україні значно зросли через сезонне скорочення пропозиції місцевої продукції. Більшість тепличних комбінатів завершили поточний обіг вирощування томатів, що призвело до зменшення обсягів на ринку.

Так вже сталося з огірками. Ціни на них в Україні вперше за півтора місяця відчутно знизилися. Сезон місцевих овочів закінчився, але на ринок масово хлинули турецька продукція.