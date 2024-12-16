В Україні раптово почали падати ціни на огірки: скільки коштує кілограм

Відпускні ціни в Україні на огірки знову почали знижуватися. Продавці вимушено йдуть на такий крок, бо попит на цей овоч дуже низький, що нетипово для середини грудня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки

Зазначається, що на сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 80-110 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Таку цінову ситуацію оператори ринку пов’язують із тим фактом, що оптові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту у роздробі. У результаті на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої погіршується", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що навіть після здешевлення, тепличні огірки в Україні наразі коштують у середньому на 21% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"Варто зазначити, що більшість операторів ринку цю ситуацію вважають тимчасовою, і не виключають, що вже наступного тижня зростання цін у даному сегменті може знову відновиться", - прогнозують аналітики.

Зауважимо, до зниження цін огірки дорожчали протягом 5 тижнів поспіль, встановивши нові цінові рекорди в поточному сезоні.

Також український ринок помідорів переживає нову хвилю зниження цін на імпортну продукцію. Підвищення цін на турецькі томати стало причиною суттєвого зменшення попиту.

Хто у списку найбільших гравців на ринку огірків

Одними з найбільших виробників тепличних овочів, зокрема огірків, є комбінат "Тепличний" і Уманський тепличний комбінат (УТК).

Перший був заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині. Як зазначається на сайті підприємства, на сьогодні комбінат нараховує 48 гектарів теплиць з сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Він спеціалізується на вирощуванні огірків і томатів, які постачаються на внутрішній ринок і експортуються до країн-партнерів.

УТК було засновано у 1974 році. На сайті комбінату вказано, що стрімке розширення виробничих площ почалося у 2002 році. Станом на сьогодні вона складає понад 35 гектарів. Теплиці розташовані переважно в Умані, а також у філіях підприємства - Христинівці і Тальному на Черкащині.