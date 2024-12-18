Влетить у "копієчку": скільки коштуватимуть продукти до новорічного столу

Вартість бюджетного новорічного столу з традиційними святковими стравами для української сім’ї з чотирьох осіб зросте майже на чверть та обійдеться у 3594 гривень. Українцям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 739 грн.

Про це повідомляє пресслужба Інституту аграрної економіки, науковці якої порахували вартість новорічного столу 2025 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2024 року.

За їх розрахунками новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 3594,05 грн, тобто на 24,8 % дорожче, ніж торік.

Вартість традиційного новорічного меню

Так, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 384,41 грн. Це на 17,7 % більше, ніж при святкуванні Нового 2024 року. Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса – 160 грн за 0,5 кг (зростання цін на 11,1 % в залежності від виробника). Відчутно також подорожчали овочі. Ціна на картоплю в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 70 %: за 580 г ми заплатимо 20,01 грн. Натомість дві морквини (280 г) обійдуться у 8,41 грн (+ 98,7 %), 2 цибулини (230 г) – у 4,16 грн (+5,7 %). На решту складових святкового салату ціни також підвищилися: 6 шт. яєць курячих (360 г) коштують 46,82 грн (+35,4 %), зелений горошок – 56,05 грн за 0,5 кг (+24,6 %). Ціна на консервовані огірки залишилася на рівні минулого року – 38,21 грн за 200 г. Заправити салат майонезом (350 г) обійдеться у 50,75 грн (+12 %).

За підрахунками науковців, приготування салату "Оселедець під шубою" (1,570 кг продуктів) обійдеться у 168,19 грн, що на 21,9 % дорожче, ніж торік (138,01 грн). Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця – 119 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 25,88 грн. Більш ніж удвічі проти минулого року зросли ціни на овочі – картоплю та моркву. За 2 картоплини (280 г) доведеться заплатити 9,66 грн, 1 морквину (190 г) – 5,71 грн, 1 буряк (250 г) – 4,86 грн, 1 цибулину (170 г) – 3,08 грн.

Зазначається, що витрати на м’ясні продукти зросли за рік на 13,4 %. За 350 г сирокопченої ковбаси „Брауншвейзька" доведеться витягнути з кишені 334 грн (на 19 % більше проти цін 2023 року), півкіло бекону запеченого – 227 грн (+11 %), кілограм битка зі свинини (свіжого) – 294 грн (+12 %). Як підкреслюють в ІАЕ, м’ясо птиці станом на кінець 2024 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 174 грн (зростання ціни на 9 %). Загалом, вартість 2,850 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1029 грн.

Крім того, традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 119 грн.

Як наголошують науковці, молочні продукти в цьому році суттєво додали в ціні. Твердий сир (300 г) коштуватиме 148,5 грн (+28 %), а пачка масла вершкового (200 г) – 104 грн (+44 %).

Вартість овочів на новорічному столі, в середньому, складе 496 грн – на 32 % більше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 65 грн (+70 %), гриби печериці (1 кг) – 157 грн (+15 %), перець солодкий (0,5 кг) – 99 грн (+38 %), огірки свіжі (0,5 кг) – 55 грн (+22 %), помідори свіжі (1 кг) – 120 грн (+42 %).

Алкоголь, соки, фрукти, цукерки: скільки заплатимо

Фрукти на святковому столі обійдуться у 254 грн (зростання вартості на 49 %). За 2 кг мандаринів заплатимо 177 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 62 грн, 1 лимон (200 г) – 15 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+19 %). Шоколадні цукерки обійдуться в середньому 280 грн за 1 кг (+40 %).

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 209 грн. Трохи більше – 263 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 17 % і 25 %.

Безалкогольні напої до святкового столу обійдуться у 110,95 грн (зростання в ціні на 7,3 %). За сік "Наш Сік" мультивітамін з м'якоттю 950 мл доведеться заплатити 39,50 грн (+9 %), за напій "Кока-кола" (1,75 л) – 48,22 грн (+6 %), за мінеральну воду "Моршинська" (1,5 л) – 23,23 грн (+7 %).

Українцям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 739 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (100 г) обійдеться в середньому у 420 грн, а 180 г червоної риби – у 319 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 4333,05 грн (+27,3 %).

"Зростання порівняно з минулим роком вартості новорічного столу-2025 майже на чверть (+24,8 %) свідчить про збільшення витрат пересічних українців на продукти харчування, що особливо відчутно на тлі економічних труднощів та зниження доходів населення. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів харчування", - констатують науковці

Зауважимо, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для середньостатистичної родини з чотирьох осіб минулого року становила близько 2879,15 грн .

Нагадаємо, різдвяна вечеря в Україні у 2024 році коштуватиме 1365 грн, що на 41% дорожче, ніж минулорічні 970 грн.