Помідори в Україні стрімко дорожчають: скільки коштує кілограм

Ціни на помідори в Україні активно зростають через підвищений попит перед новорічними святами. Наразі основна частина продукції в магазинах імпортна, зокрема, томати везуть із Туреччини.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Які ціни на помідори

Зазначається, лише з початку тижня томати на внутрішньому ринку подорожчали у середньому на 20%. На сьогоднішній день імпортні помідори надходять у продаж по 80-100 грн/кг залежно від якості, обсягу партії та сорту продукції.

"За словами учасників ринку, на цьому тижні пропозиція помідорів на ринку була недостатньою. Вибірки у місцевих комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. Водночас за рахунок імпортної продукції не вдавалося повністю задовольнити попит, що сформувався. У результаті продавці отримали змогу підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що наразі тепличні томати в Україні вже коштують в середньому на 12% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому гравці ринку впевнені й у подальшому подорожчанні цієї продукції, оскільки, незважаючи на стрімке зростання цін, попит у цьому сегменті залишається стабільно високим", - наголошують аналітики.

Зауважимо, натомість відпускні ціни в Україні на огірки почали знижуватися. Продавці вимушено йдуть на такий крок, бо попит на цей овоч дуже низький, що нетипово для середини грудня.

Найбільші виробники тепличних томатів

Додамо, що великими виробниками томатів в Україні є: