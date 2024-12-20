Капуста стає найдорожчим овочем борщового набору: які ціни

На українському ринку наразі спостерігається обмежена кількість білокачанної капусти високої якості. Водночас ціни продовжують різко зростати.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Які ціни на капусту в Україні

Якщо ще минулого тижня фермери в Україні пропонували якісну білокачанну капусту за ціною від 22 грн/кг ($0,52/кг), то на сьогодні ця продукція продається по 25–35 грн/кг ($0,60-0,84/кг).

Вартість продукції вже в середньому на 16% дорожче порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Зазначається, що сьогодні ціна на білокачанну капусту в Україні в середньому втричі вища порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Що впливає на ціни

Пропозиція білокачанної капусти на ринку є досить обмеженою, оскільки багато господарств не поспішають з продажами і очікують подальшого зростання цін в найближчі тижні.

Водночас оптові компанії проявляють велику зацікавленість у закупівлі капусти та готові підвищувати закупівельні ціни.

Більшість учасників ринку прогнозують подальше зростання цін, аргументуючи це зниженням виробництва білокачанної капусти в країні та помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання.

Найвідоміші виробники капусти

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

Фермерське господарство "Овочі Поділля" також є великим виробником капусти. Крім овочевих культур, компанія займається вирощуванням зернових і бобових культур, баштанних, коренеплодів та бульбоплодів, а також розведенням великої рогатої худоби, буйволів та свиней.

Нагдаємо, що на початку грудня ціни на тепличні помідори в Україні значно зросли через сезонне скорочення пропозиції місцевої продукції.

В свою чергу, відпускні ціни в Україні на огірки знову почали знижуватися. Продавці вимушено йдуть на такий крок, бо попит на цей овоч дуже низький, що нетипово для середини грудня.

Додамо, на початку грудня знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.