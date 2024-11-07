Морква може стати найдорожчим овочем борщового набору: втрати врожаю сягають до 50%

Морква має всі шанси стати найдорожчим овочем борщового набору на українському ринку, випередивши в рейтингу картоплю. Ціни на цей коренеплід продовжують поступово підвищуватись вже чотири тижня поспіль.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Втрати врожаю моркви сягають до 50%

Як зауважують експерти, дана ситуація зовсім не типова, оскільки саме протягом останнього місяця в господарствах закінчили збирати врожай моркви пізніх сортів.

"За словами самих фермерів, через несприятливі погодні умови влітку поточного року, суттєво знизилася якість та кількість очікуваного врожаю. Нерідко озвучувалися цифри втрати врожаю овочів до 50% і більше від запланованих обсягів", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що якісні коренеплоди виробники закладають у сховища, а наявні обсяги продукції, переважно середньої якості, неспроможні задовольнити попит на ринку.

Скільки просять за кілограм моркви

За даними цінового моніторингу проєкту, з кінця минулого тижня ціни на моркву в Україні зросли в середньому на 11%, і сьогодні українські фермери готові відвантажувати ці коренеплоди по 20-28 грн/кг.

Аналітики зауважують, що нинішні ціни на моркву в Україні залишаються найвищими, як мінімум, за останні 7 років.

Крім того, зараз ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж на початку листопада минулого року.

"Настільки значну цінову різницю, ключові гравці ринку пояснюють зниженням урожайності даного коренеплоду через несприятливі погодні умови", - підсумовують аналітики.

Ціни на інші овочі борщового набору

Ціни на капусту на українському ринку наразі коливаються в межах 15-23 грн за кг .

На ринку картоплі в Україні не вщухає ажіотаж, а ціна на цей овоч зросла в середньому на 19%. На сьогоднішній день в основних регіонах виробництва картопля пропонується до продажу по 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій продукції, що пропонуються,

А от ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися через збільшення пропозиції на ринку. Фермери намагаються розпродати непридатну для тривалого зберігання продукцію і пропонують до продажу цибулю оптовими партіями по 8-14 грн/кг.