Ціни на картоплю в Україні знижуються попри новорічні свята

На поточному тижні ринок картоплі в Україні демонструє зниження торгової активності. Фермери, які розраховували на традиційне зростання цін напередодні свят, зіткнулися з протилежною ситуацією — ціни на картоплю почали знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Станом на сьогодні товарна картопля продається за ціною від 18 до 28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягу партії. Це приблизно на 12% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оптові компанії пояснюють це зниження слабким попитом на продукцію та відсутністю причин для збільшення закупівель.

Чому дешевшає картопля

Зниження цін зумовлене не лише послабленням попиту, а й стабільними поставками картоплі з-за кордону. Однак, незважаючи на поточне зниження вартості, загалом ціни на картоплю цього сезону залишаються вищими порівняно з минулим роком.

Цьогорічний врожай картоплі в Україні виявився нижчим через несприятливі погодні умови влітку. Водночас фермери повідомляють про поступове погіршення якості продукції, що зберігається. У підсумку, ціна картоплі зросла в середньому на 41% порівняно з 2023 роком.

Попри поточні виклики, фермери загалом задоволені рівнем відпускних цін цього сезону, хоча зниження попиту напередодні свят створює додаткові труднощі для виробників.

Найбільші виробники картоплі в Україні

Найбільшими виробниками картоплі в Україні є Continental Farmers Group (власники - державні фонди Саудівської Аравії), агрокомпанія "Аделаїда" Сергія Рибалка та "ВПК-Агро".

Перша вирощує цей овоч на приблизно 2000 гектарів, друга - на 500 гектарах. Основні регіони вирощування картоплі включають Вінницьку, Житомирську, Львівську та Київську області.

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. Компанія є лідером у виробництві картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

Ціни на овочі

На українському ринку наразі спостерігається обмежена кількість білокачанної капусти високої якості. Водночас ціни продовжують різко зростати. На сьогодні ця продукція продається по 25–35 грн/кг.

Відпускні ціни на моркву також продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Натомість знизилися ціни на цибулю. Головною причиною зниження цін стало падіння попиту в цьому сегменті, оскільки виробники дедалі частіше пропонують на продаж овочі середньої та низької якості.