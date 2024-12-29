Цены на картофель в Украине снижаются, несмотря на новогодние праздники.

На этой неделе рынок картофеля в Украине демонстрирует снижение торговой активности. Фермеры, рассчитывавшие на традиционный рост цен в канун праздников, столкнулись с противоположной ситуацией — цены на картофель начали снижаться.

Об этом сообщает EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день товарный картофель продается по цене от 18 до 28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости от качества, сорта и объема партии. Это примерно на 12% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Оптовые компании объясняют это снижение слабым спросом на продукцию и отсутствием причин увеличения закупок.

Почему дешевеет картофель

Однако снижение цен обусловлено не только ослаблением спроса, но и стабильными поставками картофеля из-за рубежа.

Нынешний урожай картофеля в Украине оказался ниже из-за неблагоприятных погодных условий летом. В то же время фермеры сообщают о постепенном ухудшении качества хранимой продукции. В итоге цена картофеля выросла в среднем на 41% по сравнению с 2023 годом.

Несмотря на текущие вызовы, фермеры в целом удовлетворены уровнем отпускных цен в этом сезоне, хотя снижение спроса в канун праздников создает дополнительные трудности для производителей.

Крупнейшие производители картофеля в Украине.

Крупнейшими производителями картофеля в Украине Continental Farmers Group (владельцы — государственные фонды Саудовской Аравии), агрокомпания "Аделаида" Сергея Рыбалко и "ВПК-Агро".

Первая выращивает этот овощ на около 2000 гектаров, вторая — на 500 гектарах. Основные регионы выращивания картофеля включают Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Киевскую области.

"ВПК-Агро" – лидер украинского рынка овощной продукции. Предприятие специализируется на выращивании и длительном хранении овощных культур. Компания является лидером в производстве картофеля, моркови, свеклы, лука и сахарной кукурузы.

Цены на овощи

На украинском рынке сейчас наблюдается ограниченное количество белокочанной капусты высокого качества. В то же время, цены продолжают резко расти. На сегодняшний день эта продукция продается по 25–35 грн/кг.

Отпускные цены на морковь также продолжают расти. Удорожание обусловлено завышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Зато снизились цены на лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.