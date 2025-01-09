Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине: что подорожало больше всего

В начале 2025 года цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, средний показатель роста цен на овощи и фрукты не отличался от годовой инфляции, что свидетельствует о стабилизации плодоовощного рынка.

Лидеры подорожания

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были капуста, морковь и яблоки .

Так, капуста за год подорожала в три и более раза в связи со снижением объемов производства и невысоким качеством продукции. Оптовые цены на морковь выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг на начало января 2025 года.

А яблоко подорожало в среднем на 79% и сейчас продается оптом по 25-28 грн/кг. Яблоки премиального качества продаются гораздо дороже.

По данным портала Минфин, среднемесячная цена на яблоки составляла 34,25 грн/кг. По состоянию на 7 января средняя цена на украинские яблоки была 34,63 грн/кг.

В сетях супермаркетов такие яблоки продают по:

35,26 грн/кг – "Метро"

33,99 грн/кг – Novus.

Как объясняет Андрей Ярмак, экономист ФАО, цены на яблоко резко выросли во всех странах Европы, что обусловлено значительными потерями урожая в результате неблагоприятных климатических условий.

"Еще одна причина роста цен – высокие цены на яблочный концентрат, поддерживающие высокие цены и яблоко низкого качества. Соответственно, свежий рынок яблок потерял самый доступный по цене сегмент, что позволило увеличить цены на яблоко среднего и высокого качества", — подчеркивает эксперт.

Аналогичной яблоку была и ситуация по груше, которая за год подорожала в среднем на 70%.

Кроме того, значительно подорожали мандарины – это еще одна позиция, по которой отмечался высокий рост цен.

По остальным ключевым позициям отмечался следующий рост цен: сладкий перец и виноград – 20%, картофель – 30%. При этом цены на лук и помидоры за год не изменились, а тепличные огурцы подешевели за год в среднем на 5%. Наиболее существенно – на 8% снизились оптовые цены на бананы.

Прогноз цен на овощи – почему украинцам стоит готовиться к удорожанию

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует рост цен на овощи на 15% к началу весны из-за неурожая. Удорожание коснется как обычных, так и тепличных овощей из-за высокой себестоимости выращивания.

"Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к столь резкому удорожанию, – это неурожайность. И фактически к новому урожаю под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу не приходится — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что это касается ранних тепличных овощей.

"Потому что выращивание в себестоимости их тоже достаточно дорого. Поэтому в течение еще периода (зимнего) — начало весны где-то на 15% цена на овощи еще вырастет" — сообщил Марчук.

Отметим, что с середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд.