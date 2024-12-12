Украина резко повысила экспортные цены на яблоко: кто платит дороже

В сезоне 2024/25 года отмечается резкий рост экспортных цен на украинское яблоко. Наибольший рост зафиксирован при поставках яблок в ОАЭ, где импортеры в этом сезоне платили на 40-60% больше украинских фруктов.

Об этом пишет EastFruit.

По данным издания, также существенно – на 30-40%, выросли экспортные цены на яблоко из Украины, которое поставляется в Саудовскую Аравию, которая является главным рынком сбыта по этой категории продукции в этом сезоне.

Аналогичный рост цены наблюдается в экспорте яблока в Кувейт. Швеция же, один из основных покупателей украинского яблока в ЕС, платила в среднем на 25% больше, чем годом ранее.

Как сообщил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рост цен на яблоко в Украине обусловлен не только снижением урожая в Украине, но и общим падением производства яблока в регионе, что оказывает существенную поддержку ценам на всех рынках сбыта. включая страны Ближнего Востока.

Также важной причиной роста цен является рост цен на яблочный концентрат до рекордных уровней, что влечет цены на промышленное яблоко. Таким образом, предложение дешевого яблока невысокого качества на свежем рынке снижается, потому что производителям проще и выгоднее его продать на заводы по производству концентрата и это также способствует росту цен в сегменте свежей продукции», — подчеркивает эксперт.

Как отмечают аналитики, в этом сезоне экспорт яблок не является приоритетом для многих украинских садоводов на фоне достаточно высоких цен на внутреннем рынке.

Куда Украина экспортирует яблоки

Напомним, в первом полугодии текущего года экспорт яблок и груш из Украины вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 28 тысяч тонн.

Украина экспортировала крупные оптовые партии свежих яблок в 22 страны на разных континентах.

Среди основных покупателей украинского яблока были страны Ближнего Востока. На ОАЭ, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 60% поставок этих фруктов.

Отметим, что Украина стала вторым крупнейшим поставщиком яблока на рынок ОАЭ, уступая лишь Ирану, который, правда, продает яблоко в другом, более низком ценовом сегменте.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди лидеров производства яблок в Украине можно выделить три ключевые компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" (специализируется на выращивании яблок, груш, слив); Компания "Сады Днепра", реализующая свою продукцию под торговой маркой UApple; TBF Group (TB Fruit).

TBF Group имеет более 20-летний опыт в переработке фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными мощностями не только в Украине, но и в Молдове. Продукция TBF Group экспортируется по всему миру.

Что касается UApple, компания активно развивается: каждый год площадь их садов увеличивается на 100 гектаров. Яблоки от UApple можно найти как в местных супермаркетах, так и на международном рынке. Компания экспортирует свою продукцию в страны Европейского Союза, Ближнего Востока и Азии.

Продукция "Гадз" также экспортируется более чем в 20 стран Европы, Ближнего востока и Азии.