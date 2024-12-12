Україна різко підвищила експортні ціни на яблуко: хто платить дорожче

У сезоні 2024/25 року відзначається різке зростання експортних цін на українське яблуко. Найбільше зростання зафіксоване при постачанні яблука в ОАЕ, де імпортери цього сезону платили на 40-60% більше за українські фрукти.

Про це пише EastFruit.

За даними видання, також досить суттєво – на 30-40%, зросли експортні ціни на яблуко з України, яке постачається до Саудівської Аравії, яка є головним ринком збуту за цією категорією продукції цього сезону.

Аналогічне зростання ціни спостерігається в експорті яблука до Кувейту. А Швеція, один із основних покупців українського яблука в ЄС, платила в середньому на 25% більше, ніж роком раніше.

Як повідомив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), зростання цін на яблуко в Україні зумовлене не лише зниженням урожаю в Україні, а й загальним падінням виробництва яблука в регіоні, що надає суттєву підтримку цінам на всіх ринках збуту, включаючи країни Близького Сходу.

«Також важливою причиною зростання цін є зростання цін на яблучний концентрат до рекордних рівнів, що тягне за собою ціни на промислове яблуко. Таким чином, пропозиція дешевого яблука невисокої якості на свіжому ринку знижується, тому що виробникам простіше і вигідніше його продати на заводи з виробництва концентрату, і це також сприяє зростанню цін у сегменті свіжої продукції», - підкреслює експерт.

Як наголошують аналітики, цього сезону експорт яблука не є пріоритетом для багатьох українських садівників на фоні досить високих цін на внутрішньому ринку.

Куди Україна експортує яблука

Нагадаємо, у першому півріччі поточного року експорт яблук та груш з України зріс на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 28 тисяч тонн.

Україна експортувала великі оптові партії свіжих яблук у 22 країни на різних континентах.

Серед основних покупців українського яблука були країни Близького Сходу. На ОАЕ, Саудівську Аравію та Ірак припало понад 60% поставок цих фруктів.

Зауважимо, що Україна стала другим найбільшим постачальником яблука на ринок ОАЕ, поступаючись лише Ірану, який, щоправда, продає яблуко в іншому, значно нижчому ціновому сегменті.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед лідерів виробництва яблук в Україні можна виділити три ключові компанії:

Фермерське господарство "Гадз" (спеціалізується на вирощуванні яблук, груш, слив); Компанія "Сади Дніпра", яка реалізує свою продукцію під торговою маркою UApple; TBF Group (T.B Fruit).

TBF Group має більш ніж 20-річний досвід у переробці фруктів, овочів та ягід. Компанія володіє виробничими потужностями не лише в Україні, а й у Молдові. Продукція TBF Group експортується по всьому світу.

Що стосується UApple, компанія активно розвивається: щороку площа їхніх садів збільшується на 100 гектарів. Яблука від UApple можна знайти як у місцевих супермаркетах, так і на міжнародному ринку. Компанія експортує свою продукцію до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Азії.

Продукція "Гадз" також експортується у понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.