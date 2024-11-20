Наздоганяємо Польшу: Україна оновлює рекорди експорту замороженої малини

Україна продовжує активно наздоганяти світових лідерів з експорту замороженої малини, якими лишаються Сербія та Польща. Протягом перших трьох місяців сезону 2024/25 років, з липня до вересня включно, було експортовано понад 28 000 тонн замороженої української малини та ожини, що є новим рекордом для цього періоду.

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що експорт зріс відразу на 36% до того ж самого періоду минулого року та на 45% порівняно з 2022 роком.

Аналітики підкреслюють, що зростання експорту відбувається на тлі чисельних повідомлень фермерів про зниження врожаю малини в 2024 году.

"Попри те, що Польща лишається головним ринком збуту замороженої малини з України, її частка в загальному обсягу експорту продовжує знижуватися. Україна поступово починає виходити з замороженою малиною напряму на традиційні для Польщі ринки, такі як Німеччина та Франція. Наприклад, в цьому сезоні частка ринку Німеччини в експорті замороженої малини з України вже перевищує 20%", – зауважує Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту ФАО.

Серед головних ринків збуту для української малини на початку сезону також Чехія, Литва, Австрія, Бельгія та Італія. Також в новому сезоні вже відправлено перші партії української замороженої малини до таких важливих та перспективних ринків збуту як США та Канада.

"І навіть Сербія – світовий лідер експорту малини, придбала в Україні велику партію продукції в вересні, очевидно, для реекспорту. А Польща, щоб утриматися на цій позиції, все більше залежить від рекспорту продукції, в основному саме українського походження", - констатують аналітики.

Зауважимо, Україна увійшла до ТОП-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обігнавши за обсягом експорту таких системних постачальників, як Бельгія, Франція, Китай і Марокко. Водночас Польща, яка активно “захищає” свій ринок від української малини, продовжує втрачати позиції i вже опустилася на 8-му позицію в рейтингу.

Зазначимо, що США є другим найбільшим імпортером замороженої малини у світі після Німеччини. Аналітики стверджують, що Штати щорічно імпортують близько 45-50 тисяч тонн замороженої малини, а обсяги імпорту мають тенденцію до зростання.

Крім того, у 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази, що дало змогу Україні посісти шосте місце в рейтингу найбільших експортерів цієї ягоди.

Які ще ягоди експортує Україна

Незважаючи на військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують нарощувати присутність на світовому ринку ягід. Торік, за підсумками попередніх п'яти сезонів Україна стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід серед усіх країн.

Україна увійшла до трійки лідерів серед країн, які демонструють найшвидші темпи зростання експорту лохини у світі. Протягом останніх п'яти років Україна щорічно нарощує обсяги експорту на 21%, що становить приблизно 530 тонн на рік.

Зокрема, наша держава опинилась у ТОП-10 постачальників свіжої лохини на ринок Великої Британії за підсумками 2023 року. Британський ринок став п’ятим по величині ринком збуту для української лохини – після Польщі, Нідерландів, Грузії і Німеччини.

Окрім того, за підсумкам минулого року Україні увірвалася до ТОП-7 експортерів лохини в Китай. За 11 місяців 2023 року поставки заморожених фруктів і ягід з України в Китай зросли в 4,7 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і стали рекордними за всю історію. Практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини.