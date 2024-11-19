Болгарія вимагає захистити ринок від імпорту меду з України

Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням вжити захисних заходів проти імпорту українського меду. Його звернення підтримала і Румунія.

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Про це повідомило Міністерство сільського господарства Болгарії.

Зазначається, що міністр Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства підкреслив, що імпорт українського меду ускладнює реалізацію місцевого виробництва та ставить виробників Болгарії в скрутне становище.

Він зазначив, що значні обсяги українського меду за дуже низькими цінами, які надходять на європейський ринок, сильно тиснуть на ціни болгарського меду.

"Окрім багатьох проблем у галузі бджільництва, протягом останніх трьох років сектор також зіткнувся з конкуренцією з боку імпорту з України. Обсяг імпорту меду з України до нашої країни з січня по жовтень 2024 року зріс більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – наголосив Тахов.

Він додав, що на ринку яєць у Болгарії продовжують спостерігатися перебої внаслідок різкого збільшення імпорту з України.

Повідомляється також, що у Брюсселі Тахов зустрівся з міністром аграрної політики та продовольства України Віталієм Ковалем. Болгарський урядовець зазначив, що в останні роки ситуація на ринку сільськогосподарської продукції в ЄС, особливо в прикордонних з Україною країнах, характеризується високим рівнем невизначеності та нестабільності. За його словами, це створює напругу серед виробників і негативно впливає на сектор в цілому.

"Пошук довгострокового рішення є ключовим для досягнення стабільності та передбачуваності в секторі. Це рішення має бути збалансованим і відображати інтереси всіх сторін", - переконаний Тахов.

Солодкий експорт

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн доларів.

Як наголошують в МінАПК, ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку.

У серпні Європейська комісія оголосила про введення тарифних квот на український мед, але Україна продовжує утримувати третє місце серед основних експортерів агропродовольчої продукції до ЄС після Бразилії та Великої Британії.

Нагадаємо при цьому, що для українських виробників було відкрито китайський ринок меду: форму відповідного сертифікату було погоджено ще на початку цього року.