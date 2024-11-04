Солодкий експорт: які країни купують український мед

У першому півріччі 2024 року обсяг експорту меду до країн ЄС склав 40,6 тис. тонн вартістю 70,7 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними відомства,, більшість меду Україна експортує до країн Європейського Союзу та США.

Зазначається, що поставками за кордон меду займаються наразі близько 72 українських підприємств, які мають дотримуватися стандартів безпеки продукції, забезпечувати контроль за залишковими речовинами і пестицидами.

За даними Держмитслужби та Держстату експорт меду у 2023 році склав 55,4 тис. тонн на суму 121,4 млн дол. США, в тому числі, до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму 94,9 млн доларів.

Як наголошують в МінАПК, ринки країн Європейського Союзу є ключовими для експорту меду, адже Україна має другий результат з поставок меду в ЄС, який становить 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку

Основними країнами експорту меду у 2023 році були Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Румунія, Італія, Угорщина, Греція та США.

У серпні Європейська комісія оголосила про введення тарифних квот на український мед, але Україна продовжує утримувати третє місце серед основних експортерів агропродовольчої продукції до ЄС після Бразилії та Великої Британії.

Нагадаємо при цьому, що для українських виробників було відкрито китайський ринок меду: форму відповідного сертифікату було погоджено ще на початку цього року.