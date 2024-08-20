Євросоюз поновив мита на імпорт українського меду

У вівторок, 20 серпня, Європейська комісія оголосила про введення тарифних квот на український мед.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що причиною такого кроку стало перевищення встановленого ліміту обсягів імпорту меду з України.

Нагадаємо, для підтримки українського агропродовольчого сектора в умовах російського вторгнення, ЄС у 2022 році запровадив заходи для скасування тарифних квот на експорт української сільськогосподарської продукції.

Торгові пільги, які у травні 2024 року були продовжені ще на один рік, встановили максимальні обсяги імпорту для семи "чутливих" продуктів: яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

Мед досяг ліміту імпорту

Виконавча влада ЄС оголосила, що імпорт меду досяг встановленої межі, що призвело до "екстреного гальмування".

Максимальний обсяг імпорту продукту з 1 січня до 31 грудня 2024 року становив 44 417,56 тонни, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року.

З завтрашнього дня (з 21 серпня, - ред.) український мед, що імпортується до блоку, потрапить під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС від 2016 року.

Але, за даними Єврокомісії, мед із України вже перевищує обсяги, викладені у ПВЗВТ.

"Додатковий імпорт буде обкладатися митами в режимі найбільшого сприяння", - йдеться в пресрелізі.

Виконавча влада ЄС повідомила, що з 1 січня 2025 року по червень 2025 року до меду застосовуватиметься нова тарифна квота у розмірі 18,507 тис. т.

На сьогоднішній день м'ясо птиці та кукурудза є єдиними чутливими товарами, які не перевищили своїх відповідних лімітів. Однак, згідно з даними митного союзу ЄС, вони досягли майже 70% від максимальної кількості, встановленої регламентом.

ЄС повернув мита на українські яйця та цукор

Євросоюз з 2 липня повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту з 2024 року.

Зазначається, що яйця та цукор потрапили до переліку товарів, до яких застосували "екстрене гальмування" через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

"Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою у межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуються мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

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