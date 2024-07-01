Бояться фальсифікату: Євросоюз змінює правила експорту меду

Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів меду та продуктів бджільництва для покращення простежуваності ланцюга постачання.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації, зокрема внаслідок додавання сторонніх цукрів.

Так, за інформацією Європейської комісії за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46 % вантажів були виявлені ті або інші невідповідності, а 57 % експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок ЄС посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.

Як інформують в Держпродспоживслужбі, від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, можуть ввозитися до ЄС, лише якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

"Зважаючи на зазначене, зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають завчасно звернутися (за місяць) до територіального органу Держпродспоживслужби для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною", - підкреслили у відомстві.

Україна увійшла до трійки найбільших постачальників меду до ЄС

У 2023 році Україна експортувала до країн Євросоюзу 45,8 тисяч тонн натурального меду, що становить 28% від усього імпорту цієї продукції до ЄС.

Україна посіла друге місце серед найбільших експортерів меду на європейський ринок після Китаю.

Також мед до ЄС постачають Аргентина, Мексика і Куба.