Боятся фальсификата: Евросоюз изменяет правила экспорта меда

Европейский Союз усиливает контроль со стороны стран экспортеров меда и пчеловодства для улучшения прослеживаемости цепи поставок.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, все чаще становятся предметом мошенничества и фальсификации, в частности, в результате добавления посторонних сахаров.

Так, по информации Европейской комиссии по результатам скоординированных действий при осуществлении контроля грузов с медом и продуктами пчеловодства при ввозе на территорию ЕС в 46% грузов были обнаружены те или иные несоответствия, а 57% экспортеров из третьих стран, подвергнутых контролю, отмечены. как подозрительные по поводу фальсификации меда посторонними сахарами.

Поэтому для улучшения прослеживаемости цепи поставок меда и продуктов пчеловодства на рынок ЕС усиливает контроль со стороны стран экспортеров за операторами рынка.

Как информируют в Госпотребпотребслужбе, от 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в ЕС, только если они отправляются, получены и/или изготовлены в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера .

"Учитывая указанное, заинтересованные операторы рынка производителей меда и продуктов пчеловодства должны заблаговременно обратиться (за месяц) в территориальный орган Госпродпотребслужбы для внесения мощностей операторов рынка в списки мощностей, из которых разрешен экспорт в ЕС меда и продуктов пчеловодства для потребления человеком", - подчеркнули в ведомстве.

Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков меда в ЕС

В 2023 году Украина экспортировала в страны Евросоюза 45,8 тысячи тонн натурального меда, что составляет 28% от всего импорта этой продукции в ЕС.

Украина заняла второе место среди крупнейших экспортеров меда на европейский рынок после Китая.

Также мед в ЕС поставляют Аргентина, Мексика и Куба.