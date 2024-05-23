Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков меда в ЕС

В 2023 году Украина экспортировала в страны Евросоюза 45,8 тысячи тонн натурального меда, что составляет 28% от всего импорта этой продукции в ЕС. Таким образом, Украина заняла второе место среди крупнейших экспортеров меда на европейский рынок после Китая.

Об этом говорится в отчете Евростата.

В целом страны-члены ЕС импортировали в 2023 году 163,7 тысячи тонн меда из государств вне Евросоюза на сумму 359,3 млн. евро. При этом экспорт меда из ЕС составил всего 24,9 тысячи тонн на 146 млн евро.

"В 2023 году импорт меда из стран за пределами ЕС поступал в основном из Китая (60 200 тонн, или 37% от общего импорта меда за пределы ЕС), затем следовали Украина (45 800 тонн, 28%), Аргентина (20 400 тонн) ), 12%), Мексика (10 700 тонн, 7%) и Куба (4 700 тонн, 3%)", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2013 годом импорт меда в ЕС из третьих стран вырос на 20%, тогда как экспорт увеличился на 14%.

Крупнейшим импортером меда среди стран ЕС оказалась Германия с объемом 41 тысяча тонн – четвертая часть от общего показателя. Далее следуют Бельгия, Польша, Испания и Франция.

В то же время крупнейшим экспортером меда за пределы ЕС стала Испания с отгруженными 7,1 тысячи тонн, второе место заняла Германия.

Ключевыми рынками сбыта для европейских производителей меда остаются Великобритания, Саудовская Аравия, Швейцария, США и Япония.

Согласно данным Евростата, основными поставщиками меда в ЕС в 2023 году были Китай, Украина, Аргентина, Мексика и Куба.

Для украинских производителей меда открыт рынок Китая

Как сообщили в Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, украинские производители меда получили возможность поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.

Для открытия рынка Украина и Китай провели все этапы согласования сертификата на экспорт меда еще в 2019 году, но процедуру официально завершили в феврале 2024 года.

В ведомстве отметили, что рынок Китая очень перспективен для экспорта украинской продукции и его открытие значительно расширяет возможности для отечественных производителей.

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