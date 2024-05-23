Україна увійшла до трійки найбільших постачальників меду до ЄС

У 2023 році Україна експортувала до країн Євросоюзу 45,8 тисяч тонн натурального меду, що становить 28% від усього імпорту цієї продукції до ЄС. Таким чином, Україна посіла друге місце серед найбільших експортерів меду на європейський ринок після Китаю.

Про це йдеться у звіті Євростату.

Загалом країни-члени ЄС імпортували у 2023 році 163,7 тисяч тонн меду з держав поза Євросоюзом на суму 359,3 млн євро. При цьому експорт меду з ЄС становив лише 24,9 тисяч тонн на 146 млн євро.

"У 2023 році імпорт меду з країн за межами ЄС надходив в основному з Китаю (60 200 тонн, або 37% від загального імпорту меду за межі ЄС), потім йшли Україна (45 800 тонн, 28%), Аргентина (20 400 тонн), 12%), Мексика (10 700 тонн, 7%) і Куба (4 700 тонн, 3%)", - йдеться в повідомленні.

Порівняно з 2013 роком, імпорт меду до ЄС з третіх країн зріс на 20%, тоді як експорт збільшився на 14%.

Найбільшим імпортером меду серед країн ЄС виявилася Німеччина з обсягом 41 тисяча тонн - четверта частина від загального показника. Далі йдуть Бельгія, Польща, Іспанія та Франція.

Водночас найбільшим експортером меду за межі ЄС стала Іспанія з відвантаженими 7,1 тисяч тонн, друге місце посіла Німеччина.

Ключовими ринками збуту для європейських виробників меду залишаються Велика Британія, Саудівська Аравія, Швейцарія, США та Японія.

Згідно з даними Євростату, основними постачальниками меду до ЄС у 2023 році були Китай, Україна, Аргентина, Мексика та Куба.

Для українських виробників меду відкрито ринок Китаю

Як повідомили у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, українські виробники меду отримали можливість постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.

Для відкриття ринку Україна та Китай провели всі етапи погодження сертифіката на експорт меду ще у 2019 році, але процедуру офіційно завершили лише в лютому 2024 року.

У відомстві зазначили, що ринок Китаю є дуже перспективним для експорту української продукції і його відкриття значно розширює можливості для вітчизняних виробників.

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