Украинское правительство опровергло информацию о планах ЕС ввести новые пошлины на украинские товары

Украинское правительство проверило информацию СМИ о возможном введении ЕС защитных пошлин на новые украинские товары и не подтвердило ее.

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Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Во время рабочего визита в евроинституции Стефанишина отметила, что у ЕС нет планов по введению новых пошлин на украинские товары.

"Никаких новых решений по возврату пошлин на украинские товары со стороны ЕС на сегодняшний день не планируется", - заявила она.

То есть информация, распространенная Financial Times о возможном возобновлении пошлин на импорт украинского сахара и яиц с 28 июня, оказалась ложной.

"С пятницы ЕС намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц, используя "аварийный тормоз", предназначенный для успокоения протестовавших во всем блоке фермеров в начале этого года", - говорилось в сообщении издания.

Квоты на продукты

Европейская комиссия может в ближайшие дни ввести ввозные пошлины на украинские яйца, поскольку Украина исчерпала квоты на поставку этого товара в ЕС.

Кроме этого, исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что Украина уже исчерпала квоты на экспорт сахара и овса в Европейский Союз.

Что касается сахара, то его импорт также находится под пристальным наблюдением исполнительной власти ЕС. Два источника, проинформированные об этом вопросе, отметили сахар как вероятного "кандидата на контроль", заявив, что импорт этого товара уже превышает предел экстренного торможения.

Отметим, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

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