Еврокомиссия готовится ввести импортные пошлины на украинские яйца и сахар

Европейская комиссия может в ближайшие дни ввести ввозные пошлины на украинские яйца, поскольку Украина исчерпала квоты на поставку этого товара в ЕС.

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Об этом сообщает Euronews.

Поскольку импорт яиц из Украины достиг лимита на поставки в Европейский Союз, Еврокомиссия вернет ввозные пошлины на эту украинскую продукцию в течение следующих двух недель.

По словам торговых экспертов, знакомых по этой теме, импорт сахара также находится в центре внимания исполнительной власти ЕС.

Издание пишет, что новая схема свободной торговли, вступившая в силу 6 июня, включает автоматический защитный механизм. Его целью является защита отдельных "чувствительных" европейских секторов, таких как яйца, птица, сахар, кукуруза, лущеное зерно, овес и мед, от резкого роста импорта в результате отмены квот и таможенных пошлин.

На практическом уровне ЕК имеет право задействовать так называемое "экстренное торможение" и снова ввести тарифные квоты на импорт этих товаров из Украины в случае, если его объемы превысят средний арифметический показатель импорта за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Таким образом, защитный механизм позволяет ЕС временно восстановить торговые ограничения для предотвращения чрезмерного роста импорта в отдельных "чувствительных" сегментах рынка, в то же время не полностью блокируя действие соглашения о свободной торговле.

Напомним, 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

Сахар – "под прицелом"

Что касается сахара, то его импорт также находится под пристальным наблюдением исполнительной власти ЕС. Два источника, проинформированные об этом вопросе, отметили сахар как вероятного "кандидата на контроль", заявив, что импорт этого товара уже превышает предел экстренного торможения.

"Мы не можем спекулировать относительно темпов будущего импорта", - сказал представитель комиссии, добавив, что исполнительная власть ЕС продолжает контролировать соответствующие триггерные уровни.

Люк Верне из аналитического центра FarmEurope ранее рассказывал Euronews, что часть поступающего в ЕС украинского сахара может иметь статус внутренней переработки – импортируется для реэкспорта – что может повлиять на оценку Комиссии.

Если будет достигнут триггерный уровень и для сахара, тарифы будут повторно активированы в течение максимум 14 дней.

За этой проблемой внимательно следит ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара в секторе пищевых продуктов и напитков (CIUS) и обеспокоенная ограничением объема импорта основного товара для переработки их продукции.

"Мы боимся, что в ближайшие годы объемов сахара будет недостаточно, чтобы удовлетворить этим спрос рынка ЕС", - сказал представитель CIUS.

Недавно Украина установила рекорд экспорта сахара в 108 000 тонн в мае, потому что сахарная свекла начала рассматриваться как хороший вариант диверсификации для производителей зерна страны. По данным Национальной ассоциации сахарников Украины (Укрсахар), Киев экспортирует в ЕС 65% сахара.

Украина прекратила экспорт сахара в ЕС

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

Ранее Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициировал закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такие действия демонстрируют конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.