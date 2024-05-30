На экспорт шести видов агропродукции в ЕС будут действовать новые правила, - Минагрополитики

С 5 июня начнут работать обновленные правила беспошлинной и бесквотной торговли агропродукцией с ЕС, которые будут действовать год. На некоторые агропродукты установлены квоты из расчета среднего показателя урожая за вторую половину 2021 года и 2022-2023 годы.

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Об этом рассказал и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, выступая на конференции Grain Ukraine, передает пресс-служба Минагрополитики.

Он отметил, что правила касаются шести видов продукции: сахара, яиц, мяса птицы, кукурузы, крупы, меда.

На экспорт сахара в ЕС квота на уровне 262 тыс. тонн уже исчерпалась.

"С 1 июня правительством введена нулевая квота на сахар, которая будет действовать до конца года. Но украинские агропроизводители продолжают экспортировать сахар в страны Африки, Ближний Восток, Великобританию", - отметил Высоцкий.

В целом, по его словам, производства сахара для внутреннего потребления достаточно.

Также Высоцкий подчеркнул, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. В 2023 году около 60% агропродукции было экспортировано в страны ЕС.

Исполняющий обязанности министра рассказал, что вскоре вступят в силу законы, обеспечивающие механизмы прозрачного и беспрепятственного экспорта.

"Новые законодательные изменения предусматривают установление минимальных цен на экспорт зерновых и масличных культур, орехов и меда. Также в ГАР будет запущена система прослеживаемости производимой продукции. Министерство агрополитики разрабатывает алгоритм внедрения изменений, которые будут опубликованы для общественного обсуждения", - подчеркнул чиновник.

Евросоюз согласовал беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, однако есть условия

Напомним, ЕС временно приостановил для Украины пошлины и квоты до июня 2025 года, однако оставил за собой право ввести ограничения в случае, если объемы продукции из Украины из определенных категорий превысят средние показатели за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Послы стран-членов Евросоюза и Европарламент согласовали новые условия льготной торговли и возможных квот для сельскохозяйственной продукции из Украины, вместе с большей защитой для европейских фермеров.

"Если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные нарушения из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Еврокомиссия может принять быстрые и любые меры, которые сочтет нужным", - заявили в Европарламенте.

Ранее ЕС планировал сохранять торговлю с Украиной на уровне лет полномасштабного вторжения, когда украинская сельскохозяйственная продукция ввозилась без ограничений. Однако Франция и Польша настояли, что нужно учитывать также довоенный 2021-й год. Компромиссным решением стал учет половины 2021 года.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

19 марта 2024 года Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях войны.

13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год - до 5 июня 2025 года. Так, "торговый безвиз" для Украины был одобрен окончательно.

Украина может потерять миллиард евро из-за новых торговых ограничений ЕС

Из-за ограничений для некоторых видов сельхозпродукции украинский бюджет может потерять около миллиарда евро в течение года, заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, новое соглашение с ЕС отличается от условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение 2023 года.

"Вводится экстренное торможение – определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23 годах, но также и была включена вторая половина 2021 года... Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов – в частности сахар – которые в 2023 году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - отметил Марчук.

Он также отметил, что вместе с принятыми нормами по Украине в контексте "экстренного торможения" будут приняты и пошлины – будет облагаться пошлиной продукция зерновой линии группы.