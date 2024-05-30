В Украине дорожает подсолнечное масло: в чем причина

Цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну, и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Поэтому подсолнечное масло в Украине и мире дорожает из-за ограниченного предложения.

Об этом сообщают аналитики кооператива "ПУСК", передает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

Закупочная цена на подсолнечник превысила 18 тыс. грн за тонну

Отмечается, что цены на подсолнечное масло растут из-за ограниченного предложения на мировом рынке.

Основными производителями подсолнечного масла в мире являются РФ и Украина. Россия экспортирует большинство своей продукции в Китай, тогда как другие страны-покупатели обращаются в Украину, где предложение ограничено.

"Это приводит к росту цен на подсолнечное масло. Закупочная цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Восстановление работы портов в марте-феврале привело к значительному уменьшению запасов подсолнечника, что также влияет на рост цен", – объясняют эксперты.

Они обращают внимание на то, что перерабатывающие заводы работают с минимальной прибылью в ожидании нового сезона масличных культур.

"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель – поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай", - подчеркивают аналитики.

Они прогнозируют, что на этой неделе продолжится рост цен на подсолнечник, а перерабатывающие заводы будут покупать подсолнечник по имеющимся ценам, которые колеблются в пределах 18 100-18 200 гривен.

Ожидается, что к концу недели-начала следующего закупочные цены достигнут 19 тысяч гривен за тонну.

Как сообщают аналитики, в мае законтрактовано 620 тонн украинского подсолнечного масла на экспорт, однако в июле-августе темпы экспорта могут замедлиться.

Запасы подсолнечника минимальны

Экспорт подсолнечного масла из Украины в сентябре-апреле 2023/24 маркетингового года составил более 4,4 млн. тонн, что на 17% превысило показатель за аналогичный период предыдущего сезона.

Повышению спроса на подсолнечное масло в текущем сезоне со стороны ключевых мировых импортеров способствовала более привлекательная цена на продукцию по сравнению с другими растительными маслами, в результате чего украинские заводы активно наращивали переработку подсолнечника.

Сокращение экспорта данной продукции уже в мае-августе текущего сезона может быть обусловлено снижением переработки подсолнечника на фоне исчерпания его запасов, которые в целом по стране к началу мая оцениваются как минимальные за последние три сезона.

Заметим, переработка подсолнечника в Украине в марте приблизилась к довоенному уровню и увеличилась к трехмесячному максимуму, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.).

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