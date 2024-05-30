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В Украине дорожает подсолнечное масло: в чем причина
Цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну, и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Поэтому подсолнечное масло в Украине и мире дорожает из-за ограниченного предложения.
Об этом сообщают аналитики кооператива "ПУСК", передает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады (ВАР).
Закупочная цена на подсолнечник превысила 18 тыс. грн за тонну
Отмечается, что цены на подсолнечное масло растут из-за ограниченного предложения на мировом рынке.
Основными производителями подсолнечного масла в мире являются РФ и Украина. Россия экспортирует большинство своей продукции в Китай, тогда как другие страны-покупатели обращаются в Украину, где предложение ограничено.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это приводит к росту цен на подсолнечное масло. Закупочная цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Восстановление работы портов в марте-феврале привело к значительному уменьшению запасов подсолнечника, что также влияет на рост цен", – объясняют эксперты.
Они обращают внимание на то, что перерабатывающие заводы работают с минимальной прибылью в ожидании нового сезона масличных культур.
"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель – поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай", - подчеркивают аналитики.
Они прогнозируют, что на этой неделе продолжится рост цен на подсолнечник, а перерабатывающие заводы будут покупать подсолнечник по имеющимся ценам, которые колеблются в пределах 18 100-18 200 гривен.
Ожидается, что к концу недели-начала следующего закупочные цены достигнут 19 тысяч гривен за тонну.
Как сообщают аналитики, в мае законтрактовано 620 тонн украинского подсолнечного масла на экспорт, однако в июле-августе темпы экспорта могут замедлиться.
Запасы подсолнечника минимальны
Экспорт подсолнечного масла из Украины в сентябре-апреле 2023/24 маркетингового года составил более 4,4 млн. тонн, что на 17% превысило показатель за аналогичный период предыдущего сезона.
Повышению спроса на подсолнечное масло в текущем сезоне со стороны ключевых мировых импортеров способствовала более привлекательная цена на продукцию по сравнению с другими растительными маслами, в результате чего украинские заводы активно наращивали переработку подсолнечника.
Сокращение экспорта данной продукции уже в мае-августе текущего сезона может быть обусловлено снижением переработки подсолнечника на фоне исчерпания его запасов, которые в целом по стране к началу мая оцениваются как минимальные за последние три сезона.
Заметим, переработка подсолнечника в Украине в марте приблизилась к довоенному уровню и увеличилась к трехмесячному максимуму, составив около 1,49 млн т (+9% к февралю; +10% к марту 2023 г.).
Источник фото: ua.depositphotos.com